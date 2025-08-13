Galaxy S25 Ultra mit Telekom-Tarif zum Sonderpreis mitnehmen

Das Galaxy S25 Ultra ist Samsungs absolutes Premium-Modell. Vom exzellenten 6,9 Zoll AMOLED-Display bis hin zum leistungsstarken Prozessor samt Top-Performance – hier bekommst du in so ziemlich jeder Hinsicht ein Spitzen-Smartphone. Das merkt man auch beim Preis: Der UVP liegt bei 1.449 Euro. Abhilfe könnte dieses neue Angebot von Gomibo schaffen.

Galaxy S25 Ultra mit Telekom-Tarif

Teil des Deals ist natürlich das Galaxy S25 Ultra. Hinzu kommt bei dem Tarif-Bundle dann noch ein Mobilfunkvertrag im 5G-Netz der Deutschen Telekom. Dieser bietet dir monatlich 50 GB Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Die Kosten für all das liegen bei monatlich 44,95 Euro. Ebenfalls einberechnen musst du 5,95 Euro für das Galaxy S25 Ultra samt Versand. Den Anschlusspreis über 39,99 Euro kannst du dir innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung der SIM-Karte wieder zurückholen. Dafür einfach eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 senden. Wer seine alte Rufnummer mitnehmen kann, sichert sich jedoch satte 150-Euro-Wechselbonus. Trotzdem klingt das jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt nach einem Schnäppchen, doch wenn man genauer hinschaut, kann sich das Bundle doch lohnen.

Effektiv unter 1 Euro pro Monat? So rechnet sich der Deal wirklich

Summieren wir erst einmal alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Dies ergibt 1.124,74 Euro, abzüglich des Wechselbonus und des Anschlusspreises landet man bei 934,75 Euro. Und das sieht schon deutlich besser aus, immerhin zahlst du für das Galaxy S25 Ultra alleine im Netz derzeit mindestens 929 Euro bei renommierten Händlern/Shops.

So ergibt sich auch der überraschend günstige Effektivpreis. Hierfür verrechnen wir die Kosten für das Samsung-Handy mit dem Gesamtbetrag, um zu zeigen, wie viel du für den Telekom-Tarif effektiv extra zum Smartphone dazuzahlst. Das Ergebnis: 5,54 Euro beziehungsweise nur rund 24 Cent pro Monat. Wohlgemerkt für einen 50 GB starken 5G-Tarif im Telekom-Netz mit Highspeed-Surfgeschwindigkeit.

Klar ist selbstverständlich: Für dich steht mit monatlich 44,95 Euro keine kleine Summe auf der Rechnung. Das dafür Geleistete kann sich jedoch sehen lassen und wer ohnehin einen neuen Top-Tarif sucht und Interesse am Galaxy S25 Ultra hat, macht hier insgesamt einen echt guten Deal. Du kaufst dir nämlich quasi das leistungsstärkste Samsung-Smartphone zum aktuellen Bestpreis und zahlst für einen Telekom-Tarif nur rund 24 Cent im Monat obendrauf. Zusätzlich sparst du dir hohe Einmalkosten, welche sicherlich einige vom Galaxy S25 Ultra abschrecken.

Galaxy S25 Ultra: Das zeichnet Samsungs Flaggschiff aus

Mit dem Galaxy S25 Ultra holst du dir wirklich ein absolutes Premium-Smartphone. Das schicke 6,9 Zoll AMOLED-Display hatten wir ja bereits eingangs erwähnt. Dieses liefert aber nicht nur eine gute Auflösung (3.120 x 1.440 Pixel) sondern auch eine variable Bildwiederholrate von 1-120 Hz. Nicht -umsonst zählte der Bildschirm bei unserem Test zu den absoluten Highlights.

Im Inneren sorgt währenddessen der Snapdragon 8 Elite Prozessor mit 12 GB RAM für eine ansprechende Leistung, selbst bei mobilem Gaming. Softwareseitig bekommst du natürlich die aktuellste Android-Version inklusive sieben Jahren Updates. Zahlreiche praktische KI-Funktionen helfen dir im Alltag und machen die Nutzerfahrung nur noch besser. Als Speicher stehen dir bei der hier angebotenen Variante 256 GB zur Verfügung.

Samsung Galaxy S25 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß

Marktstart Januar 2025 Gewicht 218 g

Die Quad-Kamera beeindruckt währenddessen mit einem 200-MP-Hauptsensor, einer 50-MP-Ultraweitwinkel-Kamera sowie zwei Teleobjektiven. Hobbyfotografen werden am Galaxy S25 Ultra also auf jeden Fall ihre Freude haben. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket vom 5.000-mAh-Akkus, sowie dem Schutz gegen Wasser nach IP68.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!