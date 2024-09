Jetzt Stromkosten senken! Dieses Balkonkraftwerk von Netto macht's möglich

Wenn du deine jährlichen Stromkosten senken und auf den Solar-Zug aufspringen willst, kommt dieses Balkonkraftwerk von Veska vermutlich wie gerufen für dich. Und das Beste? Netto haut es gerade zu einem absoluten Hammerpreis von 399,99 Euro raus. Damit streicht der Discounter satte 74 Prozent von den eigentlichen 1.589 Euro. Mit dem Code N-TOP-12 sparst du dir zusätzliche zwölf Euro. Für den Versand berechnet dir Netto 75,95 Euro.

Das bietet dir das preiswerte Balkonkraftwerk

Für das Geld bekommst du zwei PV-Solarmodule mit einer bifazialen Modulleistung von insgesamt 1.000 Watt und einer Ausgangsleistung von 800 Watt. Die Paneele des Balkonkraftwerks bestehen aus insgesamt 120 monokristallinen Solarzellen. Dank TOPCON-Technologie können sie das Sonnenlicht besser umwandeln als andere Varianten. Das sorgt somit für eine um bis zu 25 Prozent höhere Effizienz in der Stromerzeugung. Dies kommt dir besonders morgens und abends zugute, wenn das Licht nicht so stark ist wie tagsüber. Das Kraftwerk entspricht dabei den Anforderungen an VDE-AR-N 4105.

Die Solarpaneele sind mit einer Front aus gehärtetem ARC-Glas und einem Alurahmen hergestellt. Damit halten sie auch starken Wind oder Schneefall aus, ohne sich von deinem Balkon zu verabschieden. Die Installation erfolgt dabei denkbar einfach. Du verbindest die Module einfach über das MC4-Steckersystem mit dem Wechselrichter. Im Lieferumfang enthalten ist ein fünf Meter langes Anschlusskabel für die Steckdose.

Du kannst das Kraftwerk auf deinem Balkon, Dach, der Garage oder auch im Garten installieren. Entscheidest du dich für die Montage am Balkon, gibt’s bei Netto aktuell noch die passende Halterung. Ebenfalls zum Schleuderpreis von nur 47,99 Euro.

Wie viel Strom erzeugt das Balkonkraftwerk?

Einmal eingesteckt, speist das Balkonkraftwerk die gewonnene Energie direkt in das Stromnetzwerk deiner Wohnung ein. Insgesamt soll es so laut Herstellerangaben eine jährliche Gesamtleistung von bis zu 1.175 kWh erzeugen. Wenn ein zweiköpfiger Haushalt zwischen 2.000 und 3.500 kWh Strom im Jahr verbraucht, macht das Balkonkraftwerk eine ganze Menge aus. Je nachdem wie viel eine kWh Strom für dich kostet, kannst du dir so deine Ersparnis ausrechnen.

Über ein integriertes WLAN Modul im Kraftwerk und eine App kannst du die Leistung und den Ertrag deiner Anlage in Echtzeit kontrollieren. Bedenke jedoch: Der Hersteller berechnet die genannte Maximalleistung bei optimalen Standort- und Wetterbedingungen. Eine Einschätzung über die Stromerzeugnis bei realistischen Bedingungen gibt Veska nicht an.

Discountpreis beim Marken-Discounter Netto

Wie eingangs erwähnt, streicht Netto derzeit satte 74 Prozent vom UVP und schreibt so zunächst rund 400 Euro aufs Preisschild. Mit dem Code N-TOP-12 sparst du noch weitere 12 Euro, für den Versand fallen allerdings 75,95 Euro an. Somit kommen insgesamt Kosten in Höhe von 463,94 Euro auf dich – dennoch ein Schnäppchen!

463,94 Euro stehen am Ende im Warenkorb

Der Preisvergleich zeigt nämlich, dass Netto dir aktuell trotz der hohen Versandkosten den besten Preis für dieses Kraftwerk bietet. Wenn du auf der Suche nach einer Möglichkeit bist, etwas von deinen Stromkosten einzusparen, könnte sich das Balkonkraftwerk also wirklich lohnen. Denn wer weiß, die Kosten für das Kraftwerk kannst du vielleicht nächstes Jahr schon von deiner Stromrechnung streichen.

Bei Netto hat sich das Balkonkraftwerk übrigens eine Weiterempfehlung von 83 Prozent verdient. Die meisten Kundinnen und Kunden sind zufrieden mit ihrem Kauf. Einige bemängeln jedoch die Qualität des Wechselrichters.