Google Pixel 10 Pro mit 100-GB-Tarif: congstar schenkt dir 300 Euro Bonus

Googles aktuelles Flaggschiff sorgt für Aufsehen: Das Pixel 10 Pro bringt ein starkes Display, eine Kamera auf Top-Niveau und jede Menge Leistung mit. Wer sich das Modell bei congstar holt, profitiert nicht nur vom günstigen Deal, sondern auch von einem umfangreichen 5G-Datentarif.

Pixel 10 Pro mit 5G-Tarif im D-Netz: Das bekommst du im Detail

Bei congstar kannst du dir das neue Pixel 10 Pro in allen vier verschiedenen Farben bestellen und zwischen 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz wählen. Zusätzlich musst du dich zwischen 10, 25, 100 und 100 GB Datenvolumen entscheiden. Jeder der Tarife bringt dich ins stabile D-Netz der Telekom mit 5G und stellt dir eine Telefonie- und SMS-Flat bereit. EU-Roaming sowie Datenroaming für die Schweiz sind ebenfalls inklusive.

Als Beispiel nehmen wir nun vor allem einmal die Allnet Flat L mit 100 GB genauer unter die Lupe. Hier bekommst du jedes Jahr zusätzlich 10 GB monatliches Datenvolumen mehr dazu. Dadurch lohnt sich der Tarif mit der Zeit umso mehr, da du für das gleiche Geld unterwegs mehr surfen und streamen kannst. Aber selbst mit 100 GB kommst du schon weit. Netflix und Co. kannst du etwa stundenlang aus Bus und Bahn schauen – Videocalls starten, von unterwegs arbeiten oder Social Media nutzen, ist ebenfalls kein Problem.

Alle Kosten in der Übersicht

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? congstar teilt die monatlichen Kosten in Raten für das Gerät und den Tarif auf. Das Gerät musst du über 36 Monate abbezahlen, während der Tarif nur 24 Monate Mindestlaufzeit hat. Bedeutet: Nach zwei Jahren kannst du auch auf einen anderen Tarif umsteigen und musst dann nur noch die restlichen zwölf Raten fürs Pixel 10 Pro abbezahlen. Die Kosten teilen sich dabei wie folgt auf:

25 Euro monatliche Ratenzahlung fürs Gerät

24 Euro monatliche Grundgebühr für den Tarif

macht in Summe: 49 Euro pro Monat

Außerdem kommen noch einmalig 94 Euro für Geräteanzahlung und den Bereitstellungspreis für das Pixel 10 Pro (+ 4,99 Euro Versandkosten) dazu. Wie eingangs erwähnt, kannst du dir aber auch noch einen Bonus in Höhe von 300 Euro sichern. Wie das geht? Das zeigen wir dir jetzt.

Nicht verpassen: So sicherst du dir satte 300 Euro Bonus

Bei dem Bonus handelt es sich um einen sogenannten Ankaufsbonus. Hast du also noch ein altes Handy, das du nicht mehr brauchst, kannst du es zum Ankauf anbieten. Im Anschluss erhältst du zusätzlich zum Restwert des Altgeräts einen Bonus in Höhe von 300 Euro. Dadurch lohnt sich der Deal insgesamt also nochmal mehr. Wichtig: Das Altgerät muss noch funktionieren und darf nur normale Gebrauchsspuren haben, damit du dir einen guten Preis sicherst.

Zum Angebot! (Affiliate-Link*)

