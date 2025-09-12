Google Pixel 10 Pro mit 100-GB-Tarif: congstar schenkt dir 300 Euro Bonus

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Das neue Google Pixel 10 Pro hat dich begeistert? Bei congstar wartet ein besonders spannendes Angebot. In Kombination mit einem 100-GB-Tarif sicherst du dir das Smartphone zu attraktiven Konditionen und kassierst zusätzlich einen Bonus von 300 Euro.
Pixel 10 Pro Angebot bei congstar
Pixel 10 Pro mit congstar-Tarif - so sicherst du dir 300 € BonusBildquelle: congstar
  • Teilen

Googles aktuelles Flaggschiff sorgt für Aufsehen: Das Pixel 10 Pro bringt ein starkes Display, eine Kamera auf Top-Niveau und jede Menge Leistung mit. Wer sich das Modell bei congstar holt, profitiert nicht nur vom günstigen Deal, sondern auch von einem umfangreichen 5G-Datentarif.

Pixel 10 Pro mit 5G-Tarif im D-Netz: Das bekommst du im Detail

Bei congstar kannst du dir das neue Pixel 10 Pro in allen vier verschiedenen Farben bestellen und zwischen 128, 256 oder 512 GB Speicherplatz wählen. Zusätzlich musst du dich zwischen 10, 25, 100 und 100 GB Datenvolumen entscheiden. Jeder der Tarife bringt dich ins stabile D-Netz der Telekom mit 5G und stellt dir eine Telefonie- und SMS-Flat bereit. EU-Roaming sowie Datenroaming für die Schweiz sind ebenfalls inklusive.

Als Beispiel nehmen wir nun vor allem einmal die Allnet Flat L mit 100 GB genauer unter die Lupe. Hier bekommst du jedes Jahr zusätzlich 10 GB monatliches Datenvolumen mehr dazu. Dadurch lohnt sich der Tarif mit der Zeit umso mehr, da du für das gleiche Geld unterwegs mehr surfen und streamen kannst. Aber selbst mit 100 GB kommst du schon weit. Netflix und Co. kannst du etwa stundenlang aus Bus und Bahn schauen – Videocalls starten, von unterwegs arbeiten oder Social Media nutzen, ist ebenfalls kein Problem.

Alle Kosten in der Übersicht

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? congstar teilt die monatlichen Kosten in Raten für das Gerät und den Tarif auf. Das Gerät musst du über 36 Monate abbezahlen, während der Tarif nur 24 Monate Mindestlaufzeit hat. Bedeutet: Nach zwei Jahren kannst du auch auf einen anderen Tarif umsteigen und musst dann nur noch die restlichen zwölf Raten fürs Pixel 10 Pro abbezahlen. Die Kosten teilen sich dabei wie folgt auf:

  • 25 Euro monatliche Ratenzahlung fürs Gerät
  • 24 Euro monatliche Grundgebühr für den Tarif
  • macht in Summe: 49 Euro pro Monat

Außerdem kommen noch einmalig 94 Euro für Geräteanzahlung und den Bereitstellungspreis für das Pixel 10 Pro (+ 4,99 Euro Versandkosten) dazu. Wie eingangs erwähnt, kannst du dir aber auch noch einen Bonus in Höhe von 300 Euro sichern. Wie das geht? Das zeigen wir dir jetzt.

Nicht verpassen: So sicherst du dir satte 300 Euro Bonus

Bei dem Bonus handelt es sich um einen sogenannten Ankaufsbonus. Hast du also noch ein altes Handy, das du nicht mehr brauchst, kannst du es zum Ankauf anbieten. Im Anschluss erhältst du zusätzlich zum Restwert des Altgeräts einen Bonus in Höhe von 300 Euro. Dadurch lohnt sich der Deal insgesamt also nochmal mehr. Wichtig: Das Altgerät muss noch funktionieren und darf nur normale Gebrauchsspuren haben, damit du dir einen guten Preis sicherst.

Pixel 10 bei congstar im Angebot
Zum Angebot! (Affiliate-Link*)

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit congstar. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Bildquellen

  • congstar-pixel-10-werrbebild: congstar
  • Samsung Galaxy A56: inside digital
  • pixelpro10-2000x1500px: congstar
1 0

Jetzt weiterlesen

CONGSTAR
Noch schnell zuschlagen: Dieser 5G-Tarif kostet echt nur 1 Euro!
Im Huntergrund: Frau geht am Abend durch die Stadt. Vorne: Ein aktuelles congstar Tarif-Angebot als Screenshot
Egal, ob nur als Übergangslösung oder als neuer Dauer-Tarif: congstar bietet mit dieser Aktion ein echtes Mobilfunk-Schnäppchen im 5G-Netz der Deutschen Telekom. Wir prüfen den Deal und zeigen, wie du tatsächlich für nur 1 Euro an den Tarif kommst.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Im Huntergrund: Frau geht am Abend durch die Stadt. Vorne: Ein aktuelles congstar Tarif-Angebot als Screenshot
Congstar
Noch schnell zuschlagen: Dieser 5G-Tarif kostet echt nur 1 Euro!
Congstar Logo auf einem Computer-Bildschirm.
Tarife
Congstar: Winteraktion macht viele Tarife besser
congstar verdoppelt Datenvolumen – dauerhaft ohne Aufpreis
Tarife
congstar verdoppelt Datenvolumen – dauerhaft ohne Aufpreis
Tarife
congstar bietet Allnet-Flats im Telekom-Netz zum Sonderpreis
Tarife
Congstar: Aktionstarife im Telekom-Netz mit viel mehr Datenvolumen
Congstar
70 Euro Gutschein winkt! Congstar-Tarif mit Extra-GB abschließen und doppelt profitieren