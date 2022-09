70 Euro Gutschein winkt! Congstar-Tarif mit Extra-GB abschließen und doppelt profitieren

Die Congstar Allnet Flat bietet in jeder Option Zugang zum LTE-Netz der Telekom – Congstar ist sogar eine direkte Tochter des Bonner Konzerns. Eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS ist dabei stets obligatorisch. Für Telekom-Verhältnisse bietet der Anbieter dazu preisgünstige Preise.

Derzeit bekommst du in den Tarifen S, M und L über die gesamte Mindestvertragslaufzeit (24 Monate) und darüber hinaus mehr und sogar steigendes Datenvolumen. Und jetzt kommt noch ein Vorteil hinzu: Buchst du über den in diesem Artikel beschriebenen Weg, schenken Congstar und inside digital dir für den Abschluss noch einen BestChoice-Gutschein für zahlreiche (Online-)Shops.

Congstar-Deal sichern und Gutschein abstauben

Im kleinsten Tarif, der Congstar Allnet-Flat S bekommst du in jedem Vertragsjahr steigendes Datenvolumen in Höhe von je einem GB. Bei den Optionen M und L sind es sogar 5 GB. Das ganze beginnt schon im ersten Jahr. Heißt: Du startest schon mit einem Datenvolumen-Upgrade im Vergleich zum Regulär-Tarif. Im zweiten Jahr der Mindestvertragslaufzeit greift dann ein weiteres Daten-Upgrade und wenn du danach nicht kündigst, wächst dein Datenvolumen nachhaltig mit.

Was bedeutet das in Zahlen und wie viel kosten die Tarife monatlich? Hier kommt die Übersicht:

Congstar Allnet Flat S: Start mit 4 statt 3 GB, im zweiten Jahr 5 GB – 12 Euro pro Monat

Allnet Flat M: Start mit 15 statt 10 GB, im zweiten Jahr 20 GB – 22 Euro pro Monat

Allnet Flat L: Start mit 20 statt 15 GB, im zweiten Jahr 25 GB – 25 Euro pro Monat

In der S-Option verbrauchst du das Volumen im Telekom-LTE-Netz mit bis zu 25 Mbit/s; in den M- und L-Tarifen bist du mit 50 Mbit/s doppelt so schnell. Alle Tarife sind auch mittels eSIM nutzbar. Einmalig werden 15 Euro Anschlusspreis fällig und 10 Euro Wechselbonus kannst du selbst einstreichen, wenn du deine Rufnummer vom alten Anbieter mitnimmst.

Congstar-Tarife mit mehr Datenvolumen und BestChoice-Gutschein

Die Höhe des Bestchoice-Gutscheins richtet sich nach dem gebuchten Tarif. Gestaffelt bekommst du hier 30 Euro Gutscheinwert für den kleinsten Tarif, 50 Euro für den M-Tarif und satte 70 Euro, wenn du dich für die Congstar Allnet Flat L entscheidest.

→ Hier kannst du dir den Gutschein sichern

So kommst du an den Gutschein

Wenn du den Umweg über diese Gutschein-Seite nimmst und den dort erklärten Schritten folgst, erhältst du eine exklusive Belohnung für den Tarifabschluss der Congstar Allnet Flat. Keine Sorge – hier ist keine Datenkrake zwischengeschaltet, sondern ein Gutschein-Partner, der die Adresse lediglich für diesen Vorgang nutzt.

Dieser Zwischenschritt bewirkt nämlich, dass du per Mail nach erfolgreichem Tarifabschluss den entsprechenden 30/50/70-Euro-Gutschein bekommst. Dabei handelt es sich um einen BestChoice-Gutschein, den du bei zahlreichen Händlern deiner Wahl einlösen kannst. Dazu gehören Amazon, MediaMarkt, Ikea, H&M, Zalando, Douglas, Rossmann und viele mehr. So funktioniert’s:

Die exklusive Congstar-Gutschein-Aktionsseite besuchen Mail-Adresse eintragen und „70 € Gutschein sichern“ klicken Allnet Flat bei Congstar bestellen (bis 9.10.2022) Nach erfolgreichem Vertragsschluss erhältst du den Gutschein per Mail zugeschickt

Ohne Gutschein-Umweg gelangst du hier direkt zu den Congstar-Tarifen. Die Gutschein-Aktion gilt vorerst bis zum 9. Oktober.

Theoretisch kannst du die Tarife auch mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit buchen. Dann kommen 35 Euro einmalige Anschlusskosten dazu, bei der Laufzeit-Variante sind es 15 Euro. Für den Gutschein sind nur Abschlüsse der Laufzeitverträge qualifiziert.