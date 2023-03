congstar bietet Allnet-Flats im Telekom-Netz zum Sonderpreis

Gemeint ist die Allnet Flat M, die du bei congstar jetzt für 22 statt regulär 27 Euro pro Monat im vielfach ausgezeichneten Mobilfunknetz der Telekom nutzen kannst. Zu diesem Preis sind derzeit anstatt monatlich 10 GB satte 18 GB pro Monat mit schnellem LTE-Datenvolumen inklusive, nutzbar mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream. Neben einer Internet-Flat ist natürlich auch eine Sprach- und SMS-Flatrate über die monatliche Grundgebühr bereits abgedeckt.

Congstar: Allnet Flat mit genialem Extra nutzbar

Noch viel besser macht den Tarif das kostenlose Extra GB+. Es verbessert deinen Handytarif alle zwölf Monate, ohne dass du etwas dafür tun musst: Jedes Jahr, das du bei congstar als Kunde an Bord bleibst, erhältst du 5 GB Datenvolumen extra. Und das vollkommen kostenlos und ohne weitere Bedingungen. Ab dem 13. Monat kannst du also schon 23 GB Datenvolumen pro Monat für deine mobilen Internetausflüge nutzen, ab dem 25. Monat beachtliche 28 GB und so weiter. Das Datenvolumen wächst, solange du im Tarif bleibst.

Praktisch ist zudem, dass du dir aussuchen kannst, ob dein Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von nur einem Monat ausgestattet sein soll oder 24 Monate. Entscheidest du dich für die Laufzeit von zwei Jahren, musst du nur einmalig 15 Euro für die Bereitstellung und Freischaltung deiner SIM-Karte (auf Wunsch auch als eSIM erhältlich) bezahlen. Beim Tarif ohne lange Laufzeit sind es für das Plus an Flexibilität einmalig 35 Euro.

Allnet Flat lässt sich optional erweitern

Alternativ kannst du dich bei congstar übrigens auch für andere Allnet-Flat-Tarife entscheiden, die sich im Kern durch das bereitgestellte monatliche Datenvolumen von der congstar Allnet Flat M unterscheiden:

