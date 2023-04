congstar verdoppelt Datenvolumen – dauerhaft ohne Aufpreis

Neue Sonderaktion von congstar: Der Mobilfunk-Discounter aus dem Hause der Deutschen Telekom bietet ab sofort unter anderem den Tarif Prepaid Allnet M vorübergehend zu klar verbesserten Konditionen an. Denn nur für kurze Zeit gibt es den Handytarif jetzt für Neukunden mit deutlich mehr LTE-Datenvolumen als normalerweise üblich. Heißt konkret: Für 10 Euro pro vier Wochen sind jetzt 6 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s Download-Geschwindigkeit nutzbar. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im gesamten EU-Ausland. Zum Vergleich: Regulär sind in diesem Tarif nur 4 GB Datenvolumen pro vier Wochen inklusive.

Ist das monatliche Datenvolumen verbraucht, reduziert sich die Surfgeschwindigkeit für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats im Downstream auf 64 Kbit/s. Du kannst alternativ gegen Aufpreis aber auch zusätzliches Datenvolumen nachbuchen. Außerdem ist im congstar-Tarif Prepaid Allnet M neben der Internet-Flatrate auch eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive. Du kannst mit deinem Handy also zu Standard-Rufnummern innerhalb Deutschlands auch nach Herzenslust telefonieren und SMS verschicken. Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 9,99 Euro, entfällt aber rein rechnerisch, weil dir ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro gutgeschrieben wird.

congstar Prepaid wie ich will: Wunschmix-Tarif mit doppeltem Datenvolumen

Alternativ kannst du dir deinen Prepaid-Tarif bei congstar auch nach deinen eigenen Vorstellungen selbst zusammenstellen. Möglich macht es das Angebot „Prepaid wie ich will“. Benötigst du beispielsweise keine Sprach- und SMS-Flatrate und möchtest dir nur 2 GB LTE-Datenvolumen pro Monat mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream sichern, kostet das derzeit dauerhaft nur 5 Euro pro vier Wochen. Sollen es monatlich 6 GB LTE-Datenvolumen mit 100 Inklusiveinheiten (Minuten und SMS) pro vier Wochen sein, sind dafür im Wunschmix-Tarif 10 Euro pro vier Wochen zu zahlen. Und eine Dreifach-Flat für unbegrenzt viele Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sowie eine Internet-Flat mit dauerhaft 10 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz kostet 19 Euro pro vier Wochen. Zuvor gab es für den Preis 5 GB Datenvolumen – aktuell profitierst du jedoch von einem doppelt so großen Datenpaket. Doppeltes Datenvolumen sicherst du dir derzeit übrigens bei jeder Konfiguration.

Das Besondere am Wunschmix-Tarif von congstar: Alle vier Wochen kannst du dir deinen Tarif über das Kundenportal auf der Homepage des Anbieters oder ganz praktisch per App neu nach deinen eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. So kannst du deinen Tarif beispielsweise auch vorübergehend auf 0 Euro Grundgebühr reduzieren, wenn einmal ein Urlaub in Übersee anstehen sollte. Auch in diesem Tarif wird der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 9,99 Euro durch 10 Euro Startguthaben ausgeglichen.

Diese beiden sowie drei weitere Prepaid-Sonderaktionen sind nach aktuellem Stand der Dinge nur bis zum 18. Juni 2023 erhältlich. So kannst du dir auch den Tarif Prepaid Allnet L mit 9 statt 6 GB LTE-Datenvolumen für 15 Euro pro vier Wochen sichern. Der Tarif Prepaid Allnet XL kostet 20 Euro pro vier Wochen und beinhaltet jetzt 12 statt 10 GB LTE-Datenvolumen. Lässt du eine bereits bestehende Rufnummer zu deinem neuen congstar-Tarif portieren, winken 10 Euro zusätzliches Startguthaben.