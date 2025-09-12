Top-Deal für Samsung-Smartphone: Mit diesen Tricks sparst du ordentlich

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Starkes Smartphone, kleiner Preis: Das Samsung Galaxy A56 gibt’s aktuell zu einem richtig guten Preis – und zwar nicht bei dem Händler, den du vermutlich zuerst im Kopf hast. Alle Infos bekommst du jetzt.
Samsung Galaxy A56
Galaxy A56: Ist das hier das beste Angebot im Netz?Bildquelle: inside digital
  • Teilen

Du bist auf der Suche nach einem neuen Smartphone, das stark in der Leistung ist, aber nicht gleich ein Loch in dein Konto reißt? Dann solltest du unbedingt einen Blick auf das Samsung Galaxy A56 werfen. Das Modell gehört derzeit zu den beliebtesten Geräten, weil es moderne Features mit einem fairen Preis kombiniert. Wir zeigen dir, wo du das Galaxy A56 gerade supergünstig abstauben kannst – und wie du dabei clever sparst.

Dieser Händler hat den Hammer-Preis fürs Galaxy A56

Es mag überraschend sein, doch über ein Tarif-Bundle kommst du jetzt richtig günstig an das Galaxy A56. Der Händler Gomibo packt zum Samsung-Handy hierbei noch einen 40 GB starken 5G-Tarif im Telekom-Netz. Dafür stehen monatlich 19,99 Euro auf der Rechnung, sowie einmalig 19 Euro als Gerätepreis für das Galaxy A56 in der 256-GB-Variante.

So rechnet sich das Angebot im Detail

Für alle, die es eilig haben, gibt es zunächst eine kompakte Auflistung der Kosten und Ersparnisse. Hier kannst du direkt erkennen, warum der Deal so genial ist.

  • Galaxy A56 (256 GB): 19 Euro + 4,95 Euro Versandkosten
  • 40 GB Tarif im Telekom-Netz: 19,99 Euro pro Monat
  • Anschlusspreis kann erstattet werden
  • Bei Rufnummernmitnahme: 150 Euro Wechselbonus
  • Gesamtkosten nach 24 Monaten: 353,71 Euro
  • Einzelpreis für das Galaxy A56: 343,89
    Effektivkosten von 9,82 Euro = 0,40 Cent pro Monat
Jetzt zuschlagen!

Jetzt gehen wir das Ganze aber mal der Reihe nach durch. Neben den monatlichen Kosten (19,99 Euro) sowie dem 19-Euro-Gerätepreis für das Galaxy A56 musst du bei dem Gomibo-Bundle noch weitere 39,99 Euro als Anschlussgebühr sowie 4,95 Euro Versandkosten einberechnen. Zumindest die Anschlusskosten kannst du dir nachträglich aber wiederholen, indem du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Vertrags eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 sendest.

Das ist aber erst der erste Spar-Trick. Wer jetzt noch seine aktuelle Rufnummer mitnimmt, bekommt einen Bonus in Höhe von 150 Euro gutgeschrieben. Auch hierfür schickst du einfach innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung eine SMS mit „Bonus“ an die 22234. Und dadurch rauschen die Kosten runter und es entsteht ein echtes Schnäppchen.

Nutzt du beide Boni aus, landest du nach Ablauf der 24 Monaten Mindestlaufzeit bei Gesamtkosten in Höhe von 353,71 Euro – wohlgemerkt für den 40-GB-Tarif plus das Galaxy A56. Gleichzeitig kostet dich das Samsung-Handy in der 256-GB-Variante bereits einzeln im Netz derzeit aber mindestens 343,89 Euro. Du zahlst also nur einen knappen 10er mehr – für das Smartphone mit Tarif! Gomibo liefert dir in dem Bundle also wirklich einen echt guten Preis.

Das bieten Tarif und Galaxy A56

Abschließend nehmen wir auch noch mal den Tarif und das Smartphone etwas genauer unter die Lupe. Die 40 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz haben wir ja bereits erwähnt. Dabei bist du mit bis zu 50 MBit/s unterwegs, was für Social Media, YouTube und Co. vollkommen ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Samsung Galaxy A56 5G in rosa hinten
Samsung Galaxy A56 5G
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Octa Core
Arbeitsspeicher 8 GB
Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen
Farbe
  • Grau
  • Grün
  • Pink
  • Weiß
Marktstart März 2025
Gewicht 198 g

Mit dem Galaxy A56 holst du dir hingegen ein Top-Smartphone von Samsung. Nicht umsonst schnitt dieses bei uns im Test hervorragend ab und sammelte für Display, Akkulaufzeit und vieles mehr reichlich Pluspunkte. Wenn du mehr über das Samsung-Gerät erfahren möchtest, klick dich am besten in unseren ausführlichen Testbericht und schau dir die technischen Daten im Datenblatt hier drüber genauer an.

Jetzt zuschlagen!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Gomibo. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

PlayStation 5 und Controller auf weißem Grund
PlayStation
PlayStation 5 zum Schnäppchenpreis: So sparen Gamer jetzt richtig!
Pixel 10 Smartphone wird zum Fotografieren benutzt. Davor das MediaMarkt-Saturn-Logo mit dem Hinweis, dass ein Angebot nur noch 2 Tage gültig ist.
Media Markt
Nur noch 2 Tage: MediaMarkt-Aktion zum neuen Pixel 10 läuft ab
Personmit einem Smartphone auf dem das Vodafone-Logo zu sehen ist. Davor der Hinweis auf ein Tarif-Angebot für 4,99 Euro
Tarife
Vodafone-Tarif für 4,99 Euro - und das dauerhaft!
Samsung
Samsung-Handy + 40 GB im Telekom-Netz - und das endlich mal günstig
Schnäppchen
Kein Preisfehler: 40 GB Telekom-Tarif + Samsung-Smartphone zusammen für unter 10 Euro monatlich
Tarife
Mobilfunkanbieter haut Top-Tarife raus: Kracher-Aktion zum Jubiläum
Samsung
Samsung-Handy kaufen & Vodafone-Tarif geschenkt bekommen
Apple
Statt 81 Euro im Monat: Hier gibt's das gleiche iPhone-16-Angebot für 35 Euro
Fernseher & Smart TV
Starke Preissenkung: Lidl will nur 250 Euro für Samsung 4K Fernseher