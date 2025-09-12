Top-Deal für Samsung-Smartphone: Mit diesen Tricks sparst du ordentlich

Du bist auf der Suche nach einem neuen Smartphone, das stark in der Leistung ist, aber nicht gleich ein Loch in dein Konto reißt? Dann solltest du unbedingt einen Blick auf das Samsung Galaxy A56 werfen. Das Modell gehört derzeit zu den beliebtesten Geräten, weil es moderne Features mit einem fairen Preis kombiniert. Wir zeigen dir, wo du das Galaxy A56 gerade supergünstig abstauben kannst – und wie du dabei clever sparst.

Dieser Händler hat den Hammer-Preis fürs Galaxy A56

Es mag überraschend sein, doch über ein Tarif-Bundle kommst du jetzt richtig günstig an das Galaxy A56. Der Händler Gomibo packt zum Samsung-Handy hierbei noch einen 40 GB starken 5G-Tarif im Telekom-Netz. Dafür stehen monatlich 19,99 Euro auf der Rechnung, sowie einmalig 19 Euro als Gerätepreis für das Galaxy A56 in der 256-GB-Variante.

So rechnet sich das Angebot im Detail

Für alle, die es eilig haben, gibt es zunächst eine kompakte Auflistung der Kosten und Ersparnisse. Hier kannst du direkt erkennen, warum der Deal so genial ist.

Galaxy A56 (256 GB): 19 Euro + 4,95 Euro Versandkosten

40 GB Tarif im Telekom-Netz: 19,99 Euro pro Monat

Anschlusspreis kann erstattet werden

Bei Rufnummernmitnahme: 150 Euro Wechselbonus

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 353,71 Euro

Einzelpreis für das Galaxy A56: 343,89

→ Effektivkosten von 9,82 Euro = 0,40 Cent pro Monat

Jetzt gehen wir das Ganze aber mal der Reihe nach durch. Neben den monatlichen Kosten (19,99 Euro) sowie dem 19-Euro-Gerätepreis für das Galaxy A56 musst du bei dem Gomibo-Bundle noch weitere 39,99 Euro als Anschlussgebühr sowie 4,95 Euro Versandkosten einberechnen. Zumindest die Anschlusskosten kannst du dir nachträglich aber wiederholen, indem du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Vertrags eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 sendest.

Das ist aber erst der erste Spar-Trick. Wer jetzt noch seine aktuelle Rufnummer mitnimmt, bekommt einen Bonus in Höhe von 150 Euro gutgeschrieben. Auch hierfür schickst du einfach innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung eine SMS mit „Bonus“ an die 22234. Und dadurch rauschen die Kosten runter und es entsteht ein echtes Schnäppchen.

Nutzt du beide Boni aus, landest du nach Ablauf der 24 Monaten Mindestlaufzeit bei Gesamtkosten in Höhe von 353,71 Euro – wohlgemerkt für den 40-GB-Tarif plus das Galaxy A56. Gleichzeitig kostet dich das Samsung-Handy in der 256-GB-Variante bereits einzeln im Netz derzeit aber mindestens 343,89 Euro. Du zahlst also nur einen knappen 10er mehr – für das Smartphone mit Tarif! Gomibo liefert dir in dem Bundle also wirklich einen echt guten Preis.

Das bieten Tarif und Galaxy A56

Abschließend nehmen wir auch noch mal den Tarif und das Smartphone etwas genauer unter die Lupe. Die 40 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz haben wir ja bereits erwähnt. Dabei bist du mit bis zu 50 MBit/s unterwegs, was für Social Media, YouTube und Co. vollkommen ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Samsung Galaxy A56 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa Core Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Grau

Grün

Pink

Weiß Marktstart März 2025 Gewicht 198 g

Mit dem Galaxy A56 holst du dir hingegen ein Top-Smartphone von Samsung. Nicht umsonst schnitt dieses bei uns im Test hervorragend ab und sammelte für Display, Akkulaufzeit und vieles mehr reichlich Pluspunkte. Wenn du mehr über das Samsung-Gerät erfahren möchtest, klick dich am besten in unseren ausführlichen Testbericht und schau dir die technischen Daten im Datenblatt hier drüber genauer an.

