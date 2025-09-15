Ob gebratenes Gemüse oder ein (Veggie-)Schnitzel mit Bratkartoffeln – in der Pfanne mit etwas Butter gelingt es meiner Meinung nach einfach am besten. Ist die Beschichtung allerdings nicht mehr intakt, brennt der Inhalt schnell an und die Panade bleibt an der Pfanne kleben. Spätestens dann solltest du dich nach einem Ersatz umsehen. Lidl hat gerade eine hochwertige Tefal-Bratpfanne für unter 20 Euro im Angebot (- 57 Prozent). Und eine Wok-Pfanne von Tefal ist jetzt sogar ganze 80 Prozent günstiger.

Perfekt für (fast) jede Küche: Darum ist die Tefal Resist Essential Pfanne jetzt eine gute Wahl

Die Tefal Resist Essential Pfanne hat mit 28 Zentimetern Durchmesser eine gute Größe für die meisten Gerichte und Kochfelder. Sie ist mit einer Titanium Antihaftversiegelung ausgestattet, die dafür sorgt, dass nichts kleben bleibt. Die spezielle Beschichtung soll laut Tefal sogar zweimal länger halten als herkömmliche Beschichtungen. Praktisch ist außerdem das Thermo Signal in der Mitte der Pfanne. Das zeigt dir nämlich an, ob die richtige Temperatur zum Braten erreicht ist. Der spezielle Pfannenboden soll weiterhin dafür sorgen, dass sich die Wärme gleichmäßig verteilt und der Inhalt überall gleich schnell gart.

Tefal Resist Essential Pfanne mit Thermo-Signal in der Mitte

Darüber hinaus stark: Du kannst die Pfanne in den Backofen stellen, um Speisen warmzuhalten oder zu überbacken. Bis zu 175 Grad hält die Pfanne problemlos stand. Und ebenso praktisch: Sie lässt sich nach dem Kochen in der Spülmaschine reinigen. Allerdings empfiehlt Tefal das Spülen per Hand, damit die Pfanne länger hält. Sie ist jedoch nicht für Induktionsfelder geeignet – alle anderen Herdarten sind kompatibel.

Vom UVP zieht Lidl gerade 57 Prozent ab und verkauft die Pfanne somit für nur noch 19,99 Euro. Es kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand hinzu, günstiger ist aber laut Preisvergleich momentan dennoch kein anderer Shop.

Hast du einen Induktionsherd zu Hause, kannst du dir stattdessen einmal diese Pfanne für 29,99 Euro (- 76 Prozent) ansehen.

Tefal Wok-Pfanne mit 80 Prozent Rabatt

Als Ergänzung für große Portionen und asiatische Gerichte empfiehlt sich außerdem eine Wok-Pfanne. Und hier hat Lidl aktuell ebenfalls ein passendes Angebot zur Tefal „E0141934“ aus der Jamie Oliver Reihe. Auch diese Pfanne punktet mit einer Titanium-Antihaftversiegelung, einem Thermo-Signal und einem allgemein sehr widerstandsfähigen Material.

Die Wok-Pfanne verkauft Lidl gerade mit satten 80 Prozent Rabatt. Dadurch stehen für dich jetzt nur noch 29,99 (+5,95 Euro Versandkosten) statt 154,99 Euro auf der Rechnung. Auch dieses Angebot unterbietet derzeit kein anderer Händler (siehe Preisvergleich).

