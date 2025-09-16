Router-Schock beim Netzwechsel: Diese Fritz!Box funktioniert nicht mit Glasfaser

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Der Glasfaser-Ausbau schreitet voran, und mehr und mehr Nutzer wechseln von DSL und Kabel zu Glasfaser. Normalerweise kannst du dabei deinen bisherigen Internetrouter zusammen mit einem Glasfasermodem weiternutzen. Doch das klappt nicht immer.
Das Fritz-Logo an einer Wand
Diese Fritz!Box-Modelle funktionieren nicht am GlasfaseranschlussBildquelle: Thorsten Neuhetzki / inside digital
  • Teilen

Hattest du bisher DSL bzw. VDSL, kannst du deine Fritz!Box auch bei Glasfaser einfach weiternutzen. Dabei geht es nicht um die Fritz!Box 5690 Pro, die Modems sowohl für DSL als auch für Glasfaser verbaut hat, sondern um ein ganz normales Glasfaser-Modem. Bei jeder Fritz!Box für DSL hast du die Möglichkeit, ein externes Modem für die Einwahl ins Internet zu nutzen. Das ist dann bei einem Glasfaseranschluss das Glasfasermodem. Der Vorteil: Das Modem ist oft sehr günstig oder gar kostenlos, und du kannst deine bestehende Fritz!Box weiternutzen.

Kabel-Fritz!Box unterstützt kein PPPoE

Planst du aber, von einem Kabelanschluss zu Glasfaser zu wechseln, hast du diese Möglichkeit nicht. Das dürfte für den einen oder anderen Nutzer eine böse Überraschung sein, wenn er den Glasfaseranschluss in Betrieb nehmen will. Was möglich ist: das Kabelmodem der Fritz!Box Cable auszuschalten und das Internet über den LAN- oder WAN-Port des Routers zu beziehen. Dafür muss es aber ein Internetsignal geben. Ein Glasfasermodem allein stellt dieses nicht bereit, denn es braucht einen Computer oder Router, der die Einwahldaten kennt und sich einwählt. Genau das kann aber eine Kabel-Fritz!Box im Gegensatz zu einem DSL-Router nicht. Der Grund: Das notwendige Protokoll PPPoE spielt beim Kabelanschluss keine Rolle und ist deswegen nicht implementiert.

Schließt du nun eine Kabel-Fritz!Box an ein Glasfasermodem an, passiert nichts. Es kann keine Verbindung aufgebaut werden. Du musst dich also um einen anderen Router kümmern. Im Fritz!Box-Universum können das Router mit der Bezeichnung 4xyz sein, die komplett ohne Modem daherkommen. Als Beispiele wären die Fritz!Box 4060 oder die Highspeed-Fritz!Box 4690 zu nennen. Alternativ ein DSL-Router oder sinnvollerweise ein Glasfaser-Router.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

So wählst du dich mit einer DSL-Fritz!Box im Glasfaser ein

Sofern du einen DSL-Router weiterverwenden willst, kannst du im Menü der Fritz!Box unter „Internet“ und „Zugangsdaten“ einstellen, dass die Fritz!Box ein externes Modem für die Interneteinwahl nutzen soll. Im nächsten Schritt kannst du dann die Zugangsdaten deines Anbieters eingeben, die Fritz!Box mit dem Glasfasermodem verbinden und das Modem bei deinem Glasfaseranbieter registrieren. Danach solltest du per Glasfaser online sein. Eine Anleitung dazu hat der Provider LNet online gestellt.

Ein Techniker sitzt im Treppenhaus mit einem Glasfaserkabel und einerm Verbotsschild
Jetzt weiterlesen
Ausgebremst im Treppenhaus: Häuserkampf lässt Glasfaseranbieter verzweifeln

Mitreden

2 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Karsten Frei

    Schön zu wissen, aber wer sich eine Kabelfritzbox kauft, ist selber schuld.
    Die Modemfreiheit für Kabelanschlüsse gibts noch nicht lange, und die meisten Kabelkunden nutzen sowieso vom Anbieter gestellte Hardware, sodass die Zahl betroffenen Kunden dermaßen gering ist, es lohnt sich darüber gar nicht zu reden.

    Antwort
    • Nutzerbild Thorsten Neuhetzki inside digital Team

      Die Routerfreiheit für Kabelanschlüsse gilt seit 2016. Das als „nicht lange“ zu bezeichnen halte ich als sehr gewagt.

      Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Glasfaser-Leerrohr
Glasfaser-Netz
Glasfaser-Geschwindigkeit ist egal! "Bei der Waschmaschine zählt auch keiner die Umdrehungen vom Schleudergang"
Ein Techniker sitzt im Treppenhaus mit einem Glasfaserkabel und einerm Verbotsschild
Glasfaser-Netz
Wohnungen ohne Zukunft: Wie die Wohnungswirtschaft die Glasfaser blockiert
Ein Glasfaser-Leerrohr
Glasfaser-Netz
Netzausbau: Warum die Glasfaser scheitert, bevor sie ankommt
5G
Neuer WiFi-7-Router für unterwegs: Was er verspricht und was er kostet
Glasfaser-Netz
Vodafone mit Glasfaser statt Kabel: Änderung für 1 Million Haushalte
Heimvernetzung und Router
WLAN-Router & 5G: Neuer Hersteller startet in Deutschland
Heimvernetzung und Router
Fritz!Box 6690 Pro: Das kann der neue Highend-Kabel-Router wirklich
Heimvernetzung und Router
IFA: Fritz!Box steht vor radikaler Veränderung
Glasfaser-Netz
Telekom Glasfaser-Ausbau: "Deshalb schließen wir nicht jedes Haus an"