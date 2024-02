Bei MediaMarkt gibt es aktuell einen besonders großen Sony Bravia UHD-Fernseher im Angebot. Das Modell in 65 Zoll bietet dir ordentlich Bildschirmfläche und weiß gleichzeitig ebenfalls technisch absolut zu überzeugen. Doch natürlich muss auch der Preis stimmen. Dank eines Rabatts in Höhe von immerhin 28 Prozent, kostet dich der 4K-TV nur noch 844 Euro. In Kombination mit der Gratis-Lieferung unterbietet MediaMarkt mit diesem Deal die Konkurrenz im Netz eindeutig. Alternativ gibt es aber sogar einen noch preiswerteren 65 Zoll 4K-Fernseher im Angebot. Wir schauen uns die Schnäppchen genauer an.

4K, Dolby Atmos und smarte Funktionen: Das zeichnet den großen Sony 4K-TV aus

Der Sony Bravia (KD-65X75WL) 4K-TV für 844 Euro ist mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bzw. 164 cm wortwörtlich ein Hingucker. Egal, ob Filme, Serien oder Sport – die verschiedenen Inhalte werden auf dem enormen Display groß und gleichzeitig hochauflösend dargestellt. Sony liefert dir mit dem UHD-Fernseher nämlich gestochen scharfe Bilder in 4K samt HDR und Dolby Vision. Der verbaute X1-Prozessor soll dabei insbesondere für helle und farbenfrohe Bilder sorgen, ohne dabei den Kontrast zu vernachlässigen. Besonders cool: Der Smart-TV analysiert das Bild fortlaufend, um stets optimale Ergebnisse zu garantieren. Selbst alte HD-Inhalte erstrahlen dadurch automatisch in 4K.

Da hören die Vorteile des Sony 4K-TVs aber noch lange nicht auf. Der Hersteller bietet dir beispielsweise verschiedene Bild-Modi, unter anderem fürs Gaming. Außerdem wird beim Sound das fortschrittliche Dolby Atmos unterstützt. Und selbst die Anschlüsse sind beachtlich: Mit vier HDMI- und zwei USB-Steckern sowie einem digitalen Audioausgang bietet dir der Fernseher Platz für all deine Geräte. Selbstverständlich kann der Smart-TV ebenso via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden werden, um dann auf die gängigsten Streaming-Apps zuzugreifen. Lediglich die Bildwiederholrate fällt mit 50 Hz nicht überaus hoch aus. Bei gemütlichen Filmabenden und dem täglichen Fernsehen ist dies allerdings kein Hindernis.

Mit der simpel gehaltenen Fernbedienung klickst du dich direkt zu den Streaming-Apps oder aktivierst per Knopfdruck die Sprachsteuerung

Damit das riesige Gerät auch problemlos auf deine TV-Kommode passt, kannst du die Standfüße übrigens sowohl außen als auch innen anbringen. Generell sollte man bei einem so großen 4K-TV den Aufbau und die Einrichtung nicht vernachlässigen. Genau hier setzt die aktuelle Lieferluxus-Aktion von MediaMarkt an. Der Elektromarkt kürzt nämlich nicht nur den Preis und liefert kostenlos. On top kannst du dir auf Wunsch ebenso noch den TV-Service für 19 statt 79,90 Euro dazu sichern. Neben der Lieferung ist hierbei noch die Standfuß-Montage, der Anschluss sowie ein Funktions-Check inklusive.

Preis-Check: Darum lohnt sich das MediaMarkt-Angebot

Doch auch ohne den Service – welchen du problemlos aus dem Warenkorb entfernen kannst – bietet dir MediaMarkt rund um den Sony Bravia 4K-TV ein Hammer-Angebot. Statt 1.199 Euro zahlst du dank 28 Prozent Rabatt jetzt nur noch 844 Euro für den riesigen Fernseher. Geliefert wird, wie bereits erwähnt, zudem komplett versandkostenfrei. Damit sorgt MediaMarkt für einen unschlagbaren Deal, der auch mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf absolut zu überzeugen weiß.

Doch es geht sogar noch billiger! MediaMarkt haut momentan nämlich ebenfalls ein 65-Zoll-Modell der Marke Hisense im Rahmen der Lieferluxus-Aktion raus. 21 Prozent Rabatt sorgen für einen Angebotspreis von lediglich 549 Euro. Auch dieser Deal ist aufgrund der gratis Lieferung im Netz ungeschlagen.

