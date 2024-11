Dyson-Alternative? Diese 3 Akkusauger haben uns im Test überzeugt und sind jetzt günstig

Je nach Budget und Anforderungen gibt es diverse Akkusauger-Modelle. Der Hersteller Tineco hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen auf dem Markt gemacht und ist eine preiswerte Alternative zu Dyson und Co. Einbußen bei der Qualität machst du hingegen nicht. Wir haben drei Black Week Schnäppchen für dich gefunden, die einen genaueren Blick wert sind.

Tineco Pure One A50S Plus: Akkusauger-Schnäppchen mit bis zu 70 Minuten Laufzeit

Da wäre zum einen der TINECO PURE ONE A50S Plus. Wir haben den Akkusauger bereits getestet und waren vor allem in puncto Verarbeitung, Saugleistung, Akkulaufzeit und Schmutzerkennung begeistert. Ein Highlight ist auf jeden Fall die 3DSense Power-Bürste, die selbst hartnäckigen Schmutz entfernt. Das LightSense-Bodenlicht, das wie ein Laserstrahl über den Boden leuchtet, macht zudem feinsten Schmutz mit einem Winkel von 120 Grad sichtbar und ist eine echte Hilfe beim Hausputz. Dazu ist die Bodenbürste so konzipiert, dass sich (Tier-)haare nicht darin verfangen. Neben der 70-minütigen Laufzeit ist auch das faltbare Saugrohr echt hilfreich. Denn hierdurch kommst du auch ganz komfortabel, ohne dich bücken zu müssen, unter Möbel. Und der Preis: Aktuell kannst du den Akkusauger für 239 Euro kaufen.

Tineco Pure One Station 5 Plus: Sogar mit praktischer Absaugstation

Möchtest du noch mehr Komfort, hast aber auch ein etwas größeres Budget zur Verfügung, lohnt sich außerdem ein Blick auf den TINECO PURE ONE STATION 5 Plus. Der Akkusauger kommt nämlich mit einer separaten Absaugstation daher. Stellst du das Gerät nach getaner Arbeit hier ab, lädt sich nicht nur der Akku auf, sondern es entleert sich gleichzeitig ebenso der Inhalt in die Station. So musst du wochenlang keinen Schmutzbehälter per Hand entleeren. Das LightSense-Bodenlicht und eine ZeroTangle-Bürste sind auch hier mit an Bord. Dazu ist ebenfalls die 175 Watt Saugleistung top und der Preis von jetzt 339 Euro ist durchaus fair. Was der Akkusauger im Detail kann und wie er sich in der Praxis schlägt, liest du in unserem Testbericht nach.

Tineco Pure One Station 5 Akkusauger mit Entleerungsstation

Tineco Floor One Switch S7: Die All-in-One-Lösung für den Hausputz

Und unser dritter Tipp ist bei weitem nicht nur ein Akkusauger. Mit dem TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 bekommst du ein vollumfängliches Set für den Hausputz. Akku und Motor lassen sich zwischen den zwei enthaltenen Grundgeräten tauschen. So kannst du wahlweise den inkludierten Akkusauger oder den Saugwischer nutzen.

Trockenen und losen Schmutz von (Polster-)Möbeln und dem Boden entfernst du mit dem Akkusauger. Feuchten oder klebrigen Verschmutzungen rückst du hingegen mit dem Saugwischer zu Leibe. Ein Wassertank mit Reinigungslösung und eine rotierende Bürste sorgen für eine effektive Reinigung ohne Kraftaufwand. Und im Gegensatz zu Mopp und Eimer putzt du sogar stets mit sauberem Wasser, da das Schmutzwasser in einem separaten Tank landet. In den Black Weeks zahlst du gerade nur 649 Euro für das Set. Mehr darüber erfährst du auch hierzu in unserem Testbericht.