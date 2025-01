Aldi verkauft gerade richtig viel Marken-Werkzeug zu kleinen Preisen

Der Frühling kommt manchmal schneller, als man denkt. Und, um dich bestens auf Gartenarbeiten, Reparaturen und Heimwerkerprojekte vorzubereiten, kannst du dich jetzt bereits bei Aldi mit allerlei Akku-Werkzeugen der Marke Scheppach eindecken. Wir schauen uns die besten Deals einmal an. Wichtig: Die Tools werden alle ohne Akku geliefert. Die musst du also noch hinzukaufen, wenn du nicht bereits einen zu Hause hast.

Akku-Bohrschrauber und -Kreissäge zu Top-Preisen

Was in keinem Haushalt fehlen darf, ist ein Akku-Bohrschrauber. Sei es zum Möbelauf- und abbau, für Reparaturen oder andere Heimwerkerprojekte. Und einen solchen holst du dir jetzt bereits für 24,99 Euro bei Aldi. Hiermit kannst du nicht nur kabellos und bequem motorisiert schrauben, sondern auch bohren und schlagbohren. Das Werkzeug der Marke Scheppach bietet ein Drehmoment von 45 Nm und eine Akkuspannung von 20 V. Eine LED-Arbeitsleuchte hilft dir zudem in schlecht beleuchteten Bereichen.

Für 49,99 Euro kommst du zudem an die Akku-Kreissäge „C-HKS169BE-X“ von Scheppach. Hiermit machst du bis zu 5,3 Zentimeter tiefe präzise Schnitte. Die Tiefe lässt sich aber stufenlos einstellen, um jedes Werkstück optimal zuschneiden zu können. Ein verbauter Laser und ein LED-Licht helfen weiterhin dabei, den Arbeitsbereich auszuleuchten und der Schnittlinie perfekt zu folgen.

Akku-Winkelschleifer und viele weitere Akku-Werkzeuge im Angebot bei Aldi

Diesen Akku-Winkelschleifer bekommst du hingegen schon für 34,99 Euro. Hiermit lassen sich verschiedene Werkstoffe trennen, polieren oder schleifen. Der Softgrip sorgt außerdem dafür, dass du einen stabilen Griff hast. Die Drehzahl lässt sich in sechs Stufen einstellen, zwischen 2.500 und 10.000 min-1. Im Lieferumfang sind neben dem Akku-Winkelschleifer noch ein Zwei-Loch-Montageschlüssel sowie eine Trennscheibe enthalten.

Es gibt aber seit heute auch noch ein paar weitere Akku-Werkzeuge bei Aldi günstig zu kaufen. Eine Übersicht findest du hier: