iPhone bei eBay günstig kaufen: Diese drei Tipps solltest du beachten

Den Online-Marktplatz eBay kennt vermutlich jeder. Weniger bekannt ist jedoch der eBay Re-Store – das ist ein Bereich, in dem du gebrauchte Produkte findest. Im Vergleich zu eBay Kleinanzeigen bekommst du hier jedoch deutlich mehr Sicherheit beim Gebrauchtkauf. Denn alle Geräte, die du hier kaufst, werden vorher auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und bei Bedarf repariert. Das Versprechen gilt daher auch beim iPhone-Kauf. Wir haben ein paar Tipps für dich zusammengestellt, wie du besonders günstig an ein iPhone kommst.

Älteres iPhone-Modell kaufen und noch mehr sparen

Erstens solltest du dir überlegen, ob du wirklich das Neueste vom Neuesten brauchst oder nicht auch ein älteres iPhone-Modell ausreicht. Was zunächst selbstverständlich klingt, kann sich richtig lohnen. Und auch ein iPhone 11 oder iPhone 12 sollte heute noch für den Großteil der Nutzer ausreichen. Dank der langen Update-Versprechen bei Apple bist du mit einem älteren Modell auch noch für die nächsten paar Jahre gut bedient.

Zu alt sollte das Gerät aber nicht sein, da es sonst möglicherweise irgendwann keine Updates mehr bekommt oder manche Apps nicht mehr darauf laufen. Der Akku könnte dann ebenfalls zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Kaufst du ein refurbished – also generalüberholtes – iPhone im Re-Store, kann dir das nicht passieren. Denn hier liegt die Akkuleistung der Geräte garantiert bei mindestens 80 Prozent.

Artikelzustände beachten

Zweitens kannst du dein iPhone noch günstiger kaufen, wenn du auf den jeweiligen Gebrauchszustand achtest. Bei refurbished Produkten sind die Zustände in vier Kategorien unterteilt: Gut, sehr gut, hervorragend und zertifiziert. Alle sind geprüft, gereinigt und voll funktionsfähig. iPhones in gutem oder sehr gutem Zustand sind in der Regel preiswerter, während du für hervorragende oder zertifizierte Handys etwas mehr ausgeben musst. Zertifiziert refurbished Produkte befinden sich in einem neuwertigen Zustand. Hier findest du also keine bis sehr geringe Gebrauchsspuren. Bei einem refurbished iPhone im Zustand „gut“ können hingegen stärkere Abnutzungsspuren vorhanden sein.

Mehr zum Thema: Artikelzustand im eBay Re-Store: Das versteckt sich hinter den Bezeichnungen

Hier solltest du dich daher entscheiden, was dir wichtiger ist. Möchtest du lieber besonders wenig Geld ausgeben und nutzt du dein Smartphone sowieso mit einer Hülle, die sämtliche Gebrauchsspuren verdeckt? Dann kannst du auch zu einem schlechteren Zustand greifen. Wenn dein iPhone aber eher ohne Kratzer und Macken sein soll, musst du etwas tiefer in die Tasche greifen.

iPhone in unbeliebten Farben kaufen

Und drittens lohnt es sich im eBay Re-Store häufig, die Preise von iPhones in verschiedenen Farben zu vergleichen. Denn etwa Apple-Handys in Gelb oder Rot sind weniger beliebt, als weiße oder schwarze Modelle. Hier lässt sich daher ebenfalls von Zeit zu Zeit etwas Geld sparen. Bei diesem Tipp gilt das gleiche Argument, wie bei den Artikelzuständen: Nutzt du dein iPhone sowieso mit einer Hülle, siehst du die ursprüngliche Farbe ohnehin nicht mehr.

Bis zu zehn Prozent sparen im eBay Re-Store

Aktuell und nur noch bis zum 15. Juni kannst du im Re-Store mit dem Gutscheincode „PROMORESTORE“ bis zu 10 Prozent sparen. Darunter sind auch einige Angebote für iPhones. So bekommst du momentan beispielsweise ein refurbished iPhone 12 Mini oder iPhone 13 Mini mit dem Rabattcode 50 Euro günstiger. Weitere Infos und Schnäppchen-Tipps zu den Gutscheinen bei eBay haben wir hier für dich.