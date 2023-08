Schnell, sicher & jetzt wieder günstig: AVM Fritz!Box zum Bestpreis

Die Apple Week bei MediaMarkt liefert dir nicht nur zahlreiche Angebote rund um die beliebten Produkte mit dem Apfel-Logo. Bis zum 24. August kannst du dir nämlich auch die AVM Fritz!Box 7530 AX deutlich günstiger sichern. Dank eines Rabatts von 30 Prozent stehen hier nur noch 139 Euro auf der Rechnung – der Bestpreis im Netz. Wir stellen dir den Router genauer vor.

Bis zu 1.800 MBit/s mit Wi-Fi 6: Das kann die AVM Fritz!Box 7530 AX

Egal, ob per WLAN oder LAN: Die AVM Fritz!Box 7530 AX liefert dir stets top Geschwindigkeiten. Über Wi-Fi 6 versorgt der Router dabei all deine Geräte drahtlos mit schnellem Internet. Im 5-GHz-Band sind bis zu 1.800 MBit/s möglich. 4K-Streaming, Online-Gaming und Co. laufen so stets flüssig. Gleichzeitig sorgt die Fritz!Box mit der voreingestellten Firewall ebenfalls für Sicherheit.

Obendrein kannst du den Router auch als VoIP-Telefonanlage verwenden. Hierbei stehen dir vielseitige Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone zur Verfügung. Insgesamt dient die Fritz!Box als DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone, schaltbare Steckdosen oder auch den Heizkörperregler „FRITZ!DECT“.

Abgesehen von den starken technischen Voraussetzungen der Fritz!Box punktet der Router außerdem noch mit einer überaus einfachen Einrichtung sowie einer Vielzahl an Anschlüssen. So stehen dir bei dem Gerät neben einem USB-Slot (etwa für Speichermedien) und einem analogen Telefon-Anschluss gleich vier schnelle Gigabit-LAN-Stecker zur Verfügung.

Im Rahmen der Apple Week kommst du bis zum 24. August ganze 30 Prozent günstiger an die AVM Fritz!Box 7530 AX. Dadurch zahlst du nur noch 139 Euro für den Router – ein Preisschild, das im Netz aktuell ungeschlagen ist! Dem Blick auf den Preisverlauf hält das MediaMarkt-Angebot ebenso Stand (siehe unten).

→ AVM Fritz!Box 7530 AX für 139 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Passend dazu: AVM Repeater ebenfalls im Angebot

Wenn du dein Internet-Komplettpaket abrunden möchtest, gibt es bei MediaMarkt ein weiteres AVM-Produkt für dich. Zusätzlich zum Router kannst du dir nämlich auch den Fritz!Repeater 1200 AX im Angebot für nur 69 Euro sichern. Mit dem Gerät erweiterst du die Reichweite deines WLANs. Dank der Mesh-Master-Funktion der Fritz!Box werden Router und Repeater zudem perfekt aufeinander abgestimmt und in einem dynamischen WLAN-Netz zusammengefasst.

→ AVM Fritz!Repeater 1200 AX für 69 Euro