Nur heute: 24 Stunden-Deals bei Saturn mit diesen 6 Angebote-Knallern

Am Dienstag gibt es sechs neue 24-Stunden-Deals bei Saturn. Die Angebote gelten nur kurzzeitig und beinhalten – zumindest zum Start – ein Bestpreis-Versprechen. Insgesamt sind diese Tagesaktionen Teil der „Wiederöffnungskampagne“, die Saturn online wie offline (in geöffneten Märkten) gestartet hat. Weitere aktuelle Angebote gibt’s hier – Informationen, wie du vor Ort einkaufen kannst, findest du hier. Auch am Mittwoch sind die Tagesangebote noch kurz gültig – bis 9 Uhr am Morgen.

Ausgezeichnete In-Ear-Kopfhörer von Sony

Sony ist eine gefragte Adresse, wenn es um Kopfhörer geht. Die aktuelle Serie beinhaltet auch die sportlichen In-Ear-Kopfhörer WF-XB700. Die sind sogar aktueller Stiftung-Warentest-Testsieger und überzeugen mit langer Akkulaufzeit und sind per IPX4 spritzwasserfest. Bei Saturn rutschen die Kopfhörer nun auf unter 60 Euro und werden erst recht zum Preistipp.

→ Sony WF-1000XM3 bei Saturn

→ Sony-Kopfhörer im Vergleich

Fetter Samsung-Fernseher und die passende Soundbar

Auch ein Samsung-Doppel findet sich in den Tagesangeboten wieder. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Kombi-Angebot, sondern um zwei einzelne, die aber inhaltlich gut zueinanderpassen.

Nummer 1: Der Samsung QLED Fernseher GQ65Q82T ist im Angebot. Der findige Leser erkennt schnell: Dabei handelt es sich um einen 65 Zoll (163 cm) großen TV der edlen QLED-Serie des koreanischen Herstellers. Die ist nicht ganz so fein, wie OLED oder gar mLED, aber dennoch deutlich besser als klassische LED-TV-Technik. Sogenannte Quantum-Dots filtern das Licht auf Pixel-Ebene und erzeugen starke Kontraste für ein adaptives und bestmögliches Bild auf dem Schirm. Kostenpunkt im Angebot: 1.299 Euro, statt zuvor 1.483 Euro. Der Herstellerpreis liegt sogar bei 1.999 Euro.

Nummer 2 und Kombi-Möglichkeit: Die Samsung-Soundbar HW-Q60T ist für 237 Euro im Sonderangebot. Das Paket aus Bar und Extra-Subwoofer passt alleine vom Ökosystem ideal zum Samsung-TV – allerdings auch zu allen anderen Fernsehern. Gerade Flachbildfernseher haben aufgrund ihrer Bauweise einen Sound-Nachteil, den du mit einer guten Soundbar schnell ausgleichst. Neben verschiedenen Kabeln kannst du die Soundbar auch kabellos via Bluetooth bespielen – zum Beispiel direkt von deinem Smartphone aus. Die Anordnung der integrierten Boxen entspricht einem 5.1-System mit 9 Lautsprechern und dem 160-Watt-Subwoofer.

→ Samsung QLED TV mit 65 Zoll bei saturn.de

→ Samsung Soundbar bei saturn.de

Alternative unter 1.000 Euro: Den 70-Zöller Philips 70PUS8545/12 mit LED-Technik gibt es für 979 Euro. Ein wahrhafter Riesen-Fernseher, der eher über die Größe als über die Technik kommt. Der TV ist mit Android TV ausgestattet und verfügt über die Philips-Innovation Ambilight.

Zwei Notebooks und eine externe Speicherkombi

Fehlen also noch drei Deals des Tages. Mit von der Partie sind zwei Notebooks – von MSI und Lenovo – sowie ein Duo aus externer Festplatte und einem USB-Stick.

Der MSI-Laptop richtet sich an Gamer, die einen ordentlichen PC suchen, dafür aber nur knapp 1.000 Euro zur Verfügung haben. Hierfür gibt’s eine gute Ausstattung, allerdings auch „nur“ einen i5-Prozessor. Highlights sind der Speicher (512 GB SSD) und die dedizierte Grafikkarte, ein Nvidia GeForce GTX1650. Das Paket eignet sich auch fürs Homeoffice, ist mit 17,3 Zoll und deutlich über 2 Kilogramm aber kein mobiles Leichtgewicht. Kostenpunkt: 949 Euro.

Leichter und günstiger wird es beim Lenovo-Rechner. Das angebotene IdeaPad Flex 5 ist ein schlankes 14-Zoll-Convertible mit Touchscreen, Ryzen-3-Prozessor, 8 GB sowie einer 256-GB-SSD-Festplatte. Mit 1,5 Kilogramm „Kampfgewicht“ eignet sich das IdeaPad schon eher fürs Arbeiten unterwegs, der Prozessor verspricht zudem energiesparend-effektive Performance und der Touchscreen sorgt neben dem 360-Grad-Scharnier für viel Flexibilität. Kostenpunkt: 499 Euro.

Fehlt noch das Speicher-Doppel: Für 44 Euro gibt es eine 1 TB fassende externe Festplatte von WD Elements im mobilen 2,5-Zoll-Format, die sich als großes, lokales Datendepot eignet. Etwa für alle, die ihre Daten greifbar haben und sie nicht auf Cloud-Speicher im Netz packen wollen. Mit im Paket steckt noch eine kleine, mobile USB-Festplatte – nämlich der SanDisk Cruzer Blade mit 32 GB Datenspeicher.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.