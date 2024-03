Bei Saturn läuft gerade und bis zum 11. März die Xiaomi Week. Dabei sind unter anderem Smartphones, ein Akkusauger und die Kopfhörer Xiaomi Redmi Buds 5 Pro im Angebot. Letztere gibt’s sogar zum günstigsten Preis jemals. Und dabei haben die erst kürzlich erschienenen In-Ears so einiges auf dem Kasten. Wir schauen uns die Kopfhörer und das Angebot genauer an.

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro: Diese Features überzeugen

Auf den ersten Blick ähneln die Xiaomi Redmi Buds 5 Pro stark den AirPods Pro von Apple. Die Ladebox ist jedoch mit veganem Leder überzogen und verleiht ihr eine angenehme Haptik. Die Kopfhörer selbst ziert zudem eine elegante Marmor-Optik. Aber auch die inneren Werte wissen absolut zu überzeugen. Das Wichtigste: Sie bringen immersiven Sound in deine Ohren. Dazu sind die Kopfhörer mit zwei Modi ausgestattet – einem Musik- und einem Videomodus. Je nach Inhalt passen sich die In-Ears entsprechend an und sollen so ein optimales Klangerlebnis schaffen.

Mittlerweile für viele fast genauso wichtig: Eine gute Geräuschunterdrückung. Die Xiaomi Redmi Buds 5 Pro bieten ANC für Geräusche mit einer Lautstärke von bis zu 52dB. Dadurch reduzieren sie die Geräusche in deiner Umgebung um ein Vielfaches und lassen dich deine Musik oder deinen Podcast in Ruhe genießen. Stehst du an der Supermarktkasse oder am Bahngleis und möchtest den Kassierer oder die Bahnansage verstehen, kannst du in den Transparenzmodus wechseln und verpasst keine wichtige Info.

Auch bei der Akkulaufzeit punkten die Xiaomi Kopfhörer. Denn mit einer Akkuladung lauschst du bereits bis zu zehn Stunden deiner Musik und somit mehr als einen Arbeitstag am Stück. In Verbindung mit der mitgelieferten Ladebox verlängerst du die Laufzeit auf insgesamt bis zu 38 Stunden – erst danach muss die Box wieder an eine Steckdose angeschlossen werden. Und zu guter Letzt sind die Bluetooth-Kopfhörer nach IP54 vor Staub und Schmutz geschützt. Einen plötzlichen Regenguss überstehen die Kopfhörer somit ohne Probleme.

Mehr Details zu den Kopfhörern findest du hier!

Nur 59 Euro: Wie gut ist das Kopfhörer-Angebot bei Saturn?

Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den Preis. Während der Xiaomi Week verkauft Saturn die Xiaomi Redmi Buds 5 Pro für nur 59 Euro. Und das ist nicht nur der aktuelle Bestpreis, sondern auch ein neuer Tiefstpreis. Denn schaut man auf den Preisvergleich und -verlauf, sieht man: Kein anderer Anbieter ist momentan günstiger. Vor allem, weil Saturn auch noch kostenlos liefert. Und auch in der Vergangenheit waren die In-Ears nicht einmal so preiswert wie jetzt. Jetzt ist also ein idealer Zeitpunkt für einen Kauf. Doch denk dran: Die Rabattaktion läuft nur noch bis zum 11. März. Sind die Kopfhörer nicht schon vorher ausverkauft, hast du also noch ein paar Tage Zeit.