Für unter 100 € bei Amazon: Ersetzen diese Sennheiser-Kopfhörer eine Smartwatch?

Was früher nur Wearables konnten, steckt jetzt auch in deinen Kopfhörern. Der Audio-Spezialist Sennheiser hat mit dem Momentum Sport ein spannendes Multitalent im Programm: Kabellose In-Ears, die nicht nur für satten Sound sorgen, sondern gleichzeitig deine Körperwerte überwachen – ideal für alle, die beim Training weder auf Musik noch auf smarte Features verzichten wollen. Und das Beste: Aktuell bekommst du die Hightech-Hörer bei Amazon für gerade mal 99 Euro.

Jetzt zuschlagen: Sennheiser Momentum Sport zum Tiefpreis

Für schlanke 99 Euro kannst du dir aktuell ein Paar dieser smarten In-Ears sichern. Im Netz findest du sie sonst selten unter 160 Euro. Dass der Preis so tief fällt, ist eine echte Ausnahme – bisheriger Bestpreis war 155 Euro. Wichtig zu wissen: Zwar läuft der Kauf über Amazon, versendet wird aber direkt von Sennheiser. Dadurch bekommst du Originalware direkt vom Hersteller – zum absoluten Bestkurs.

Momentum Sport Kopfhörer: Starker Klang trifft auf Fitness-Features

Sennheiser ist bekannt für starken Sound – und auch die Sport-Variante der Momentum-Reihe enttäuscht nicht. Zwei 10-mm-Treiber liefern dir klare Höhen, satte Bässe und ein ausbalanciertes Klangbild. Mit an Bord sind außerdem aptX und aptX Adaptive, damit deine Musik auch kabellos in Top-Qualität ankommt. Dank adaptivem Noise Cancelling kannst du dich voll auf dein Workout fokussieren, ohne vom Straßenlärm oder Fitnessstudio-Trubel gestört zu werden.

Was die Momentum Sport besonders macht: Integrierte Sensoren messen während des Trainings Herzfrequenz und Körpertemperatur – direkt im Ohr. Für viele reicht das locker aus, um auf zusätzliche Fitnesstracker verzichten zu können. Die Kopfhörer sind IP55-zertifiziert, also gegen Schweiß, Staub und Spritzwasser geschützt – perfekt für intensivere Workouts oder den Outdoor-Einsatz. Mit bis zu 5,5 Stunden Akkulaufzeit und insgesamt 24 Stunden mit Ladecase bleibst du auch auf langen Strecken jederzeit versorgt. Praktisch: Drei Mikrofone sorgen dafür, dass du auch bei Anrufen klar verstanden wirst. Ob mit deiner Apple Watch oder deiner Lieblings-Fitness-App – die Momentum Sport Kopfhörer lassen sich einfach in dein bestehendes Setup integrieren. So bekommst du alle Daten, die du brauchst, bequem aufs Smartphone oder die Uhr gespielt – ganz ohne zusätzliche Geräte.

Wenn du auf der Suche nach hochwertigen Bluetooth-Kopfhörern bist, die mehr können, als nur gut klingen, solltest du hier nicht lange zögern. Die Sennheiser Momentum Sport liefern dir nicht nur satten Sound, sondern auch praktische Fitnessfunktionen – und das aktuell zu einem Preis, der schwer zu schlagen ist. Klar, wer Sport auf einem professionellen Level betreibt, braucht mehr. Für Hobby-Athleten sind die Kopfhörer aber eine echt spannende Alternative zur herkömmlichen Smartwatch.

