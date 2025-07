Wahnsinnspreis: Samsung-Kühlschrank jetzt 800 Euro günstiger bei MediaMarkt

Der Samsung RS80F nimmt dir genau diesen Moment ab. Mit einem kurzen Sprachbefehl oder einer sanften Berührung öffnet sich die Tür fast wie von Zauberhand. Dazu kombiniert der moderne Side-by-Side-Riese ein schickes Design mit cleverer Technik, riesigem Stauraum und durchdachten Features, die dir den Alltag in der Küche erleichtern. Und das Beste: Aktuell kannst du beim Kauf kräftig sparen!

Samsung-Kühlschrank mit fettem Rabatt

MediaMarkt haut den Hightech-Kühlschrank gerade zu einem unschlagbaren Preis raus: Statt 2.299 Euro zahlst du nur 1.499 Euro – ganze 800 Euro Ersparnis! Werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich, wird deutlich: MediaMarkt bietet hier den besten Preis im ganzen Netz an. Für die Lieferung nach Hause kommen zwar noch 59,90 Euro obendrauf, allerdings kommst du bei diesem Angebot weitaus günstiger weg als bei anderen Händlern. Aber aufgepasst: Der MediaMarkt-Deal gilt nur bis zum 11. August. Wenn du deine Küche auf ein neues Level heben willst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das bekommst du für dein Geld

Mit seinen 635 Litern Gesamtvolumen ist der RS80F ein echtes Raumwunder. Ob Wocheneinkauf, Grillparty oder Meal-Prep für die ganze Familie – hier passt alles rein. Der Kühlbereich fasst 420 Liter, das Gefrierteil bringt noch mal 215 Liter mit. Die Temperatur lässt sich elektronisch steuern – von angenehm kühlen 7 °C bis hin zu frostigen –23 °C.



Das Highlight: Die Türen lassen sich entweder leicht berühren oder ganz einfach per Sprachsteuerung via Bixby öffnen. Ideal, wenn du gerade beide Hände voll hast. Innen sorgt Metal Cooling für stabile Temperaturen, während No Frost+ Eisbildung verhindert – du kannst dich also von lästigen Abtau-Aktionen für immer verabschieden.



Der integrierte Wasser- und Eisspender versorgt dich jederzeit mit erfrischendem Wasser oder fertigen Eiswürfeln. Alles steuerst du bequem über das moderne Touchdisplay oder die SmartThings App. Die Fächer und Schubladen sind sinnvoll angeordnet, damit du jederzeit den Überblick behältst.



Wenn du auf smarte Küchengeräte stehst, die dir wirklich Arbeit abnehmen, dann ist der Samsung RS80F ein echter Volltreffer. Viel Platz, moderne Features und der aktuelle Preis von 1.499 Euro ist kaum zu schlagen. Aber warte nicht zu lange – der Deal endet am 11. August.

Die neue Deal-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die besten Deals von uns für dich: Unser Newsletter liefert dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.