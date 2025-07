3 % Zinsen & Bonus: Comdirect haut Mega-Aktion für Neukunden raus

Als direktes Tochterunternehmen der Commerzbank AG ist die Comdirect als reine Online-Bank tätig. Vor allem die App begeistert viele Kunden. Hinzu kommen kostenlose bis günstige Konten und spannende Aktionen, bei denen du ordentlich Geld (an)sparen kannst. Das gilt auch für das aktuelle Neukunden-Angebot. Eröffnest du bei der Comdirect ein neues Girokonto, kannst du dir neben einem Willkommensbonus auch noch 3 Prozent Zinsen auf dein Erspartes sichern. Welche weiteren Vorteile sich dir bieten und vor allem, welches Kontomodell das Richtige für dich ist, schauen wir uns jetzt an.

Konto bei der Comdirect: Das bietet die Direktbank

Vorab solltest du wissen, dass es sich hier um eine sogenannte Direktbank handelt. Bedeutet, dass du keinen direkten Kundenberater oder Filialservice erhältst – alles ist digital. Allerdings stehen dir in der Comdirect-App coole Funktionen wie die Chat-Überweisung zur Verfügung, mit der du blitzschnell bis zu 25 Euro pro Überweisung wie in einem WhatsApp-Chat an deine Kontakte schicken kannst. Solltest du dennoch eine Beratung benötigen, erfolgt diese in der Regel via Chat oder telefonisch.

Visa-Karte statt Girocard

Durch die Kosteneinsparung sind Konten bei der Comdirect auch günstiger, als es etwa bei Großbanken wie der Deutschen Bank oder Commerzbank der Fall ist. Die Comdirect bietet dir drei verschiedene Girokonto-Varianten: Aktiv, Extra und Plus. In allen Fällen bekommt Ihr statt der bekannten Girocard eine sogenannte Visa-Debitkarte, die weltweit akzeptiert wird. Unterschiede zur „normalen“ Bankkarte gibt es allerdings keine, zumindest dann nicht, wenn wir von der Funktionalität ausgehen. Die grundlegende Differenz tritt erst in Erscheinung, wenn du Bargeld abheben möchtest.

Vor allem die comdirect-App wird häufig gelobt.

Das ist beim Girokonto Aktiv dreimal, beim Extra fünfmal und bei der Plus-Variante unbegrenzt oft weltweit möglich. Entscheidest du dich doch für die optionale Girocard, zahlst du hier monatlich 1 Euro, kannst dann jedoch von über 5.000 Geldautomaten der Cash Group (Commerzbank, Deutsche Bank und Postbank) deutschlandweit kostenlos Geld abheben. Die Visa-Debitkarte bietet dir zudem die Möglichkeit kontaktlos via Apple Pay, Google Pay oder Garmin Pay zu zahlen.

Neukunden-Aktion bei der Comdirect

Eröffnest du ein neues Girokonto bei der Comdirect kannst du aktuell von einer Aktion profitieren. Du bekommst 75 Euro gutgeschrieben, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Du musst eine Einwilligung in die Übermittlung werblicher Informationen der Commerzbank AG bei Kontoabschluss erteilen, darfst diese nicht widerrufen und musst innerhalb der ersten drei Monate mindestens fünf Transaktionen über 25 Euro oder mehr durchführen. Richtig spannend wird es allerdings erst, wenn du Geld sparst.

Bei der Neueröffnung wird nämlich gleichzeitig das „Tagesgeld PLUS„-Konto eröffnet. Hier bekommst du gerade 3 Prozent Zinsen auf dein Guthaben bis zu 1 Mio. Euro. Damit ist die Comdirect aktueller Tagesgeldkonto-Spitzenreiter. Beachte allerdings, dass dieser Prozentsatz nur für sechs Monate gilt. Anschließend gelten die Standardkonditionen, die derzeit bei 0,75 Prozent p. a. liegen. Du bist allerdings nicht verpflichtet, das Tagesgeldkonto aktiv zu nutzen.

Welches Konto ist das Richtige für dich?

Die drei Kontomodelle kommen mit verschiedenen Kosten einher. Das Aktiv-Konto kostet dich keinen Cent. Das gilt allerdings ebenfalls nur für die ersten sechs Monate. Anschließend musst du entweder 700 Euro Mindestgeldeingang nachweisen, drei Zahlungen mit Apple Pay oder Google Pay abwickeln oder mindestens einen Trade oder Wertpapiersparplan ausführen. Für den letzten Punkt benötigst du zusätzlich ein Depot bei der Comdirect. Erfüllst du die Anforderungen nicht, werden 4,90 Euro monatlich fällig.

Interessierst du dich für eine zusätzliche Visa-Kreditkarte, solltest du dir das Girokonto Extra anschauen. Die zusätzliche Karte bietet unter anderem 0 Prozent Sollzinsen. Obwohl hier mit einer „kostenfreien“ Visa-Card geworben wird, zahlst du für das Konto 2,90 Euro pro Monat. Verreist du viel, ist das Plus-Konto perfekt für dich geeignet. Hier erhältst du eine Reiserücktritts-, Auslandsreisekranken- und Auslands-Reisegepäck-Versicherung direkt dazu. Natürlich ist hier auch die Visa-Kreditkarte dabei. Das Gesamtpaket kostet dich 9,90 Euro pro Monat. Je nachdem, wie häufig du Geld abheben möchtest, ob du viel unterwegs bist oder dir die monatlichen Kosten wichtig sind, solltest du bei der Comdirect fündig werden – vor allem dann, wenn du dir die Guthabenverzinsung mitnehmen möchtest.