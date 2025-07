Geniale Aktion: Diese kostenlose Kreditkarte belohnt dich beim Einkauf

Vor allem auf Reisen im Ausland ist die klassische Girocard nicht so gern gesehen, wie eine Kreditkarte. Das Problem ist nur, dass es hier so viele verschiedene Varianten gibt, dass die Wahl der richtigen Bezahlkarte recht schwierig sein kann. Eine weitere Herausforderung besteht darin, das Kleingedruckte zu lesen und zu verstehen, da du hier sonst schnell in eine Kostenfalle tappen kannst. Größte Anbieter solcher Karten sind Visa, Mastercard und American Express. Letztere bieten eine besondere kostenlose Variante ihrer Kreditkarte, die auch noch eine richtig coole Funktion beinhaltet, wodurch du sogar aktiv Geld sparen kannst.

Mit der Kreditkarte sparen: So geht’s!

Die Rede ist von der Payback American Express Karte. Wie der Name schon vermuten lässt, kannst du mit der Kreditkarte Punkte sammeln, wenn du etwas hierüber bezahlst. Genauer gesagt bekommst du pro 3 Euro Umsatz 1 Punkt gutgeschrieben. Das Geniale: Du bekommst diese zusätzlich zur normalen Payback-Gutschrift und kannst bei sogar bei Shops fleißig sammeln, die normalerweise nicht am Payback-System angeschlossen sind, wie etwa Aldi oder Lidl.

Bei der Karte handelt es sich um eine sogenannte „Charge Card“. Das bedeutet, dass du die offenen Forderungen im Folgemonat direkt ausgleichen musst. Der Vorteil dabei ist, dass du den Kreditrahmen nicht zeitlich strecken kannst, was dich vor unerwarteten hohen Zinsen schützt. Die Karte hat zudem eine Gültigkeit von 5 Jahren und du kannst auch eine kostenlose Partnerkarte beantragen. Möchtest du Bargeld im Ausland abheben, könnte es jedoch etwas teurer werden. Zum einen ist die maximale Grenze auf 750 Euro beschränkt und zum anderen fallen 4 Prozent Zinsen bei einer Bargeldabhebung an. Handelt es sich um eine Fremdwährung, werden 2 Prozent zusätzlich fällig.

Natürlich ist hier auch Google Pay, Apple Pay und Payback Pay möglich, falls du das kontaktlose zahlen bevorzugst. Ein weiterer Vorteil ist der Zugang zum „Membership Rewards Programm“ und dem „Amex Offers Bonusprogramm“. Hierbei handelt es sich um Treuesysteme von American Express. Ersteres ermöglicht das Sammeln von Punkten mit anschließendem eintauschen für Prämien oder Reise-Vorteile, während das Bonusprogramm eher wie ein Cashback-System funktioniert. Ein Hinweis sollte jedoch noch erwähnt werden: Umsätze mit Glücksspielanbietern sind mit dieser Karte nicht möglich.

Amazon-Gutschein für Neukunden

Interessierst du dich für die Amex-Karte, kannst du dich freuen. Denn du bekommst 2.000 Extra-Punkte und einen 20-Euro-Gutschein von Amazon geschenkt. Beide Prämien werden dir ca. 4 Wochen nach der Kartenerstellung zur Verfügung gestellt. Die Payback American Express Karte ist etwas spezieller, im Vergleich zu anderen kostenlosen Kreditkarten, lässt sich aber genauso einsetzen. Du solltest hier immer im Hinterkopf behalten, dass die Rechnung im Folgemonat fällig wird. Dafür kannst du hier dank integrierter Payback-Funktion bei jedem Kauf etwas sparen und bekommst zudem Zugang zu zwei richtig coolen Loyalty-Programmen.