Saturn räumt die Lager: LG OLED-TV für deutlich unter 650 Euro

Noch bis Montagmorgen (12.02., 9 Uhr) streichen MediaMarkt und Saturn die Preise für fast das ganze Sortiment. Alle Details der Aktion, die in beiden Shops gleichermaßen abläuft, haben wir dir hier zusammengefasst. Ein absolutes HIghlight: ein OLED-TV von LG für rund 630 Euro. Was der 4K-TV auf dem Kasten hat und wie gut das Angebot ist, schauen wir uns genauer an.

LG OLED-TV: Das kann der 4K-Fernseher

Mit dem LG „OLED48A29LA“ holst du dir einen hervorragenden OLED-TV ins Wohnzimmer. Filme, Sport und deine Lieblingsserien schaust du darauf mit einem 48 Zoll großen Bildschirm beziehungsweise auf 121 Zentimetern Diagonale. Das ist schön groß für einen Filmabend – aber nicht zu riesig, sodass er das gesamte Wohnzimmer einnimmt. Ein Highlight ist definitiv die OLED-Technologie des Fernsehers. Denn die sorgt nicht nur für starke Kontraste, sondern auch für ein echtes Schwarz. Weiterhin unterstützt der 4K-TV die HDR-Formate, wie HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ, um das Bild noch mehr zu verbessern.

LG OLED-TV im Sale – so sieht er aus

Darüber hinaus handelt es sich bei dem Modell um einen Smart-TV – es verfügt also über sämtliche smarte Funktionen wie etwa eine Sprachsteuerung per Google Assistant oder Alexa. Außerdem installierst du Netflix, Prime Video oder DAZN direkt auf dem Fernseher und benötigst kein zusätzliches Gerät. Zwar beträgt die Bildwiederholrate nur 60 Hertz, beim täglichen Fernsehen ist das aber kaum störend. Erst bei schnellen Bewegungen – etwa beim Gaming – merkst du hier einen Unterschied zu 120 Hertz.

Dir sind 48 Zoll zu klein? Für rund 750 Euro gibt’s den OLED-TV auch mit 55 Zoll Bildschirm-Diagonale!

Weniger als 650 Euro für OLED? Der Preis im Check

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis des OLED-TVs. Und der ist dank des MwSt.-Abzugs erstaunlich gut, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Denn günstiger ist aktuell kein anderer Anbieter. Übrigens kommen noch nicht einmal Versandkosten hinzu – es bleibt also wirklich nur bei den rund 630 Euro für den 4K-Fernseher.

Viele weitere coole Angebote der Aktion findest du bei Saturn. Aber aufgepasst: Die Rabatte laufen nur noch bis Montagmorgen (12.02., 9 Uhr).