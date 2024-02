MediaMarkt schenkt Mehrwertsteuer: So gut ist die Aktion wirklich

Noch bis Montagmorgen gilt bei MediaMarkt und Saturn ein Rabatt von knapp 16 Prozent auf tausende Produkte. Warum nur 16 statt 19 Prozent? MediaMarkt erlässt den Anteil, den die Mehrwertsteuer vom ursprünglichen Preis ausmacht. Rechnerisch beträgt dieser 15,966 Prozent – das ist der tatsächliche Rabatt, den du bekommst.

Die MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion in Kürze: Hier kannst du sparen

Der Rabatt wird erst im Warenkorb angezeigt, sodass viele Preisvergleiche die Aktion nicht gleich erkennen. Das sind alle wichtigen Infos in Kürze:

Was? 15,966 Prozent Rabatt auf fast alles (Ausschlussartikel: u.a. Apple, AVM, Amazon, Miele, Liebherr, Tchibo)

15,966 Prozent Rabatt auf fast alles (Ausschlussartikel: u.a. Apple, AVM, Amazon, Miele, Liebherr, Tchibo) Wann? Von Donnerstag, 08.2.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 12.2.2023, 8:59 Uhr

Von Donnerstag, 08.2.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 12.2.2023, 8:59 Uhr Wo? Die ganze Zeit im MediaMarkt Online-Shop, an offenen Tagen auch in den Filialen

Die ganze Zeit im MediaMarkt Online-Shop, an offenen Tagen auch in den Filialen Wichtig: Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Auf den ersten Blick sind die Schnäppchen also nicht ersichtlich und auch Preisvergleiche erkennen sie unter Umständen nicht.

Durch den Rabatt entstehen einige richtig gute Deals, aber es gibt auch ein paar faule Eier. Zudem ist die Liste mit den ausgenommenen Produkten diesmal relativ lang. So gibt es den Rabatt etwa nicht für Samsung-Smartphones, Apple ist – mit Ausnahme der AirPods Max (die gibt’s für rund 490 Euro) – ebenfalls nicht mit dabei. Auch Solaranlagen – aktuelles Trendthema – sind vom Rabatt ausgenommen. Nichtsdestotrotz finden viele Schnäppchenjäger an diesem Wochenende womöglich ihr Glück bei MediaMarkt. Auch, weil dafür spannende Marken, die sonst ausgeschlossen werden, diesmal mit Rabatten dabei sind. Zu nennen sind hier Dyson und Sonos. Andererseits sind Angebote angepriesen, die gut klingen – zum Pixel 8 mit 116 Euro Extra-Rabatt – dann aber doch woanders besser sind.

Wer zudem noch Teilnehmer des Punkteprogramms myMediaMarkt oder mySaturn ist, bekommt 1.000 Extra-Punkte auf jeden Einkauf. Die Punkte lassen sich dann in Gutscheine oder Coupons umwandeln.

5 Bestpreise im Check

Wir schauen auf unsere Favoriten der neuesten MediaMarkt-Aktion:

LG OLED für unter 640 Euro: Die Zeiten, wo OLED-Fernseher zwingend mehr als 1.000 Euro kosteten, sind vorbei. Dank Aktionsrabatt von knapp 120 Euro, zahlst du bei MediaMarkt gerade nur noch knapp 630 Euro für den LG OLED 48 A29LA mit 48 Zoll, 4K und 60 Hertz.

Dyson Akkusauger deutlich unter 300 Euro: Den beliebten Dyson V8 – in der aktualisierten 2023er-Version – bekommst du um mehr als 50 Euro reduziert für jetzt knapp 280 Euro. Für den vielseitigen Sauger, den du als Stiel- und Handgerät nutzen kannst, ein echter Schnäppchenpreis.

Sonos Move 2 Smart Speaker für knapp 400 Euro: Der Smart Speaker der Edelmarke Sonos ist dank der Aktion um fast 77 Euro reduziert. Da er noch gar nicht so lange auf dem Markt ist, ist das schon ein veritables Schnäppchen – du zahlst nur knapp über 400 Euro für den Lautsprecher.

Garmin Venu 3 Smartwatch mit 70 Euro Rabatt: Wer auf der Suche nach einer neuen Smartwatch ist, bekommt mit der neuen Venu 3 von Garmin eine schlanke Uhr mit scharfem OLED-Display und allen wichtigen Sensoren, die du für Sport und Alltag benötigst. Mit dem Rabatt von 68,65 Euro landet MediaMarkt bei 361,34 Euro. Ein richtig guter Preis für den Allrounder.

JBL Charge 5 Bluetooth-Box für 117 Euro: Die JBL Charge 5 ist eine der angesagtesten Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt. Insbesondere für basslastige Klänge ist die Box top. Dazu hält der Akku bis zu 20 Stunden und der Lautsprecher ist robust gebaut und sogar wasserdicht. Dank Rabatt von rund 22 Euro zahlst du bei MediaMarkt derzeit nur knapp 117 Euro.

Aktion endet am Montag

Die „Mehrwertsteuer-Rabatt“-Aktion gilt noch bis Montagmorgen im Online-Shop. In den Filialen gilt sie also nur noch bis Samstagabend oder dort, wo verkaufsoffen ist, auch am Sonntag noch. Auch wenn MediaMarkt volle Lager verspricht, dürften die schärfsten Schnäppchen-Tipps rasch ausverkauft sein.