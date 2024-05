Komplett ohne monatlichen Aufpreis und dank gestrichener Anschlusskosten bekommst du die coole Meta Quest 3 VR-Brille derzeit tatsächlich geschenkt zu einem 5G-Tarif von O 2 mit 25 GB Datenvolumen. Wir liefern dir alle Infos zu dem Vertrag sowie der VR-Brille und schauen auch noch mal genauer auf den Preis.

VR-Brille geschenkt? So rechnet sich das Tarif-Bundle

Zu der Meta Quest 3 VR-Brille bekommst du bei diesem Angebot den O 2 Mobile M Vertrag mit 25 GB Datenvolumen. Dank des Grow-Vorteils kommen jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten gratis dazu. Gesurft wird hierbei außerdem mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz des Betreibers, wodurch Social Media, Surfen und Streamen stets ruckelfrei laufen sollte. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind ebenfalls Teil des Vertrags.

So weit, so normal. Wirklich spannend wird das Angebot dann allerdings mit Blick auf die Tarifkosten. Im Bundle mit der VR-Brille kostet dich der 25-GB-Tarif nämlich nur 29,99 Euro pro Monat. Zum Vergleich: Einzeln zahlst du beim Netzbetreiber ebenfalls rund 30 Euro für den O 2 Mobile M Vertrag. Einen monatlichen Aufpreis für das VR-Headset gibt es somit nicht. Für die Meta Quest 3 – im Wert von mindestens 549 Euro – fällt lediglich 1 Euro als Gerätepreis an, plus 4,99 Euro für den Versand. Diesen Betrag hast du über den gestrichenen Anschlusspreis in Höhe von eigentlich 39,99 Euro aber locker wieder drin und schon gibt’s die VR-Brille geschenkt zum Tarif.

Meta Quest 3 – Tauche ein in virtuelle Welten

Mit der Meta Quest 3 bekommst du dabei wirklich hochwertige Technik gratis zum Tarif. Bei der VR-Brille handelt es sich um ein sogenanntes Mixed-Reality-Headset. Das heißt: Hiermit tauchst du nicht nur tief in verschiedene Welten ein, sondern du kannst auch deine Umgebung durch virtuelle Elemente verändern. Im Alltag kannst du dir so beispielsweise durch einen virtuellen Trainer beim Workout helfen lassen oder gar dein Wohnzimmer zum Kinosaal machen. Selbstverständlich eignet sich die VR-Brille ebenso ideal fürs Gaming und liefert dir so einzigartige Erfahrungen. Auf technischer Seite punktet das Headset dabei unter anderem mit einer hohen 4K+-Auflösung sowie einem starken Snapdragon XR2 Gen 2 Chip für flüssiges Gameplay.

Spiele wie „Lego Bricktales“ nutzen Augmented Reality, um die Spielwelt wortwörtlich in dein Wohnzimmer zu bringen

