Ein modernes Design, bis zu 65 Minuten Akkulaufzeit und hilfreiches Zubehör machen aus diesem Akkusauger ein richtig gutes Gerät. Der Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus ist im Laufe der Xiaomi Week jetzt ordentlich reduziert und kostet nur noch 229 Euro. Aber auch viele weitere Angebote der Rabatt-Aktion, die noch bis zum 11. März läuft, lohnen sich.

Xiaomi Akkusauger zum Spitzenpreis: Hier geht’s direkt zum Angebot!

Hier ist der Akkusauger sogar besser als Vorwerk und Dyson

Wenn du einen flexiblen und vielseitigen Akkusauger für die regelmäßige Reinigung deiner Wohnung suchst, triffst du mit dem Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus eine gute Wahl. Denn der kabellose Staubsauger bietet so ziemlich alles, was man von einem modernen Akkusauger erwartet. So bietet er unter anderem eine starke Saugleistung von 150 AW und eine hohe Flexibilität. Cool ist außerdem: Mit dem Akkusauger nimmst du nicht nur trockenen Schmutz auf, sondern kannst auch Wasserflecken aufsaugen. Ein Feature, das du so sogar bei den Testsiegern von Vorwerk oder den beliebten Dysons vergebens suchst.

Darüber hinaus praktisch: Xiaomi liefert dir gleich vier verschiedene Aufsätze für den Akkusauger. So liegt zum einen eine elektrische Bodenbürste mit Wischaufsatz im Karton. Diese ist so designt, dass sich Haare weniger in ihr verheddern sollen. Zum anderen ist eine Mini-Elektrobürste für Polster dabei sowie eine Fugen- und eine Flachdüse mit variablem Bürstenaufsatz. Ein absolutes Highlight ist aber definitiv die Akkulaufzeit. Denn der Akkusauger hält bis zu 65 Minuten mit nur einer Ladung durch. Allerdings gilt die Angabe nur für den Betrieb als Handgerät. Als Bodensauger mit der elektrischen Boden- oder Polsterdüse hält aber immer noch ordentliche 45 Minuten durch.

Wie gut ist der Preis?

Auf dem Preisschild des Akkusaugers steht während der Xiaomi Week 229 Euro. Aber ist das ein guter Preis? Schauen wir dazu einmal auf den Preisvergleich und -verlauf. Und hier zeigt sich: Kein anderer Anbieter ist zurzeit günstiger. Und auch in der Vergangenheit war der Akkusauger nur einmal preiswerter. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um über einen Kauf nachzudenken. Übrigens ist der Versand kostenfrei, es kommen also keine weiteren Kosten mehr hinzu. Aber aufgepasst: Die Xiaomi Week ist am 11. März vorbei. Spätestens dann wird der Preis vermutlich wieder in die Höhe schnellen.

