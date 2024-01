Vorwerk VK7 Akku-Sauger: Testsieger über 100 Euro günstiger

Wer sich einen hochwertigen Staubsauger made in Germany sichern möchte, kommt nicht um die Top-Geräte von Vorwerk drumherum. Mit den Saugern des Wuppertaler Herstellers bekommst du deine Wohnung im Nu sauber und mit den coolen Aufsätzen und Extras werden dir beim Hausputz keine Grenzen gesetzt. Dies trifft definitiv auch auf den Vorwerk Kobold VK7 Akku-Staubsauger zu, den du dir aktuell – dank über 100 Euro Rabatt – schon ab 899 Euro sichern kannst. Was der Testsieger alles auf dem Kasten hat und welche Bundles sich besonders lohnen, erfährst du hier.

Vorwerk Kobold VK7 – Hohe Saugkraft, starker Akku & vieles mehr

Mit dem Kobold VK7 von Vorwerk holst du dir wirklich einen Akku-Staubsauger der absoluten Spitzenklasse. Egal, ob Hart- oder Teppichböden – die vier Saugstufen plus der Turbo-Modus nehmen es mit so ziemlich jeder Verschmutzung auf. Ein Highlight ist dabei unter anderem die automatische Bodenerkennung des Geräts. Dadurch wird die Saugkraft dem entsprechenden Untergrund angepasst, was für stets optimale Ergebnisse sorgt. Und mit den verschiedenen Aufsätzen – auf die wir im Anschluss noch genauer eingehen – erweiterst du den tollen Funktionsumfang nochmal gewaltig.

Ein weiterer großer Pluspunkt des Vorwerk Kobold VK7 Saugers ist die hohe Flexibilität. Mit einem Gewicht von lediglich 2,3 Kilo ist das kabellose Gerät äußerst leicht und komfortabel in der Handhabung. Hierbei hilft auch der 180° schwenkbare Griff ungemein. Bei uns im Test waren wir zudem ebenso von der langen Akkulaufzeit des Staubsaugers begeistert. Das Gerät hält nämlich bis zu 60 Minuten durch und über einen separat erhältlichen Ersatz-Akku kannst du die Laufzeit sogar noch verdoppeln.

Über 100 Euro Rabatt: Lass dir diese Bundles nicht entgehen

Im Angebot ist der Kobold VK7 Akku-Staubsauger gleich in mehreren Ausführungen. Das Highlight ist dabei jedoch eindeutig das Set mit der EB7 Elektrobürste für deine Fußböden. Diese liefert dir mit der praktischen Boost-Funktion noch mehr Power, wodurch du selbst hartnäckigen Schmutz problemlos entfernst. Insbesondere bei Teppichen machen sich die zwei rotierenden Rundbürsten der EB7 Elektrobürste bezahlt. In dieser Ausführung konnte der Kobold VK7 von Vorwerk auch den ersten Platz bei der Stiftung Warentest ergattern – du holst dir hiermit also wirklich das Top-Gerät auf dem Markt. Und das Beste: Dank 109,90 Euro Rabatt kostet dich der Kobold VK7 Akku-Staubsauger samt EB7 Elektrobürste bis zum 18. Februar nur noch 899 Euro!

→ Vorwerk Kobold VK7 mit EB7 Elektrobürste für 899 Euro

Doch auch die anderen Bundles zum Testsieger sind selbstverständlich einen Blick wert. Für 999 Euro kannst du dir den Vorwerk Kobold VK7 Sauger etwa mit dem SP7 Saugwischer holen und dabei über 149 Euro sparen. So kombinierst du Saugen und Wischen in einem Gerät – und sparst dadurch ordentlich Zeit beim Hausputz. Das Bundle aus VK7 Akku-Staubsauger, EB7 Elektrobürste und SP7 Saugwischer kostet aktuell hingegen 1.439 Euro (109,70 Euro Ersparnis). Und wer das absolute Komplettpaket möchte, kann sich für insgesamt 1.749 Euro ebenfalls noch die PB7 Polsterbürste dazu sichern.

→ Der Vorwerk Kobold VK7 im Angebot