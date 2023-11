Großer Sonos-Abverkauf! Saturn reduziert die Edel-Audio-Marke drastisch

Für alle, die den Klang ihres Fernsehers deutlich verbessern wollen oder einen Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs oder im Wohnzimmer suchen, hat Saturn gerade einige spannende Angebote parat. Denn während der Black Weeks kommst du jetzt zum Beispiel günstiger an die hochwertige Soundbar Sonos Arc, aber auch die preiswertere Sonos Beam ist reduziert. Die Bluetooth-Box Sonos Roam gibt’s ebenfalls preiswerter.

Soundbars: Diese Modelle sind rabattiert

Wenn dir dein TV-Sound viel wert ist, solltest du dir die Sonos Arc Soundbar bei Saturn anschauen. Die gibt’s in den Farben Schwarz und Weiß. Letztere ist mit 739,99 Euro nochmal ein Stück günstiger als die schwarze Variante für 799 Euro. Der UVP beider Lautsprecher liegt bei 999 Euro – du sparst also bis zu 260 Euro. Dadurch ist sie definitiv im High-End-Bereich angesiedelt. Sie verspricht einen realistischen Klang wie im Kino, mit kräftiger Akustik und feinen Nuancen. Cool ist außerdem: Die Soundbar bietet 3D-Sound mit Dolby Atmos und erzeugt somit einen lebendigen Raumklang. So soll es sich so anhören, als kämen die Töne von allen Seiten, während du mittendrin bist. Optimiert werden soll der Sound weiterhin durch die sogenannte Trueplay Tuning Technologie. Hierdurch passt die Audioleiste den Klang perfekt auf den jeweiligen Raum an.

Darüber hinaus sind die Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa bereits integriert und du kannst auch mit ausgeschaltetem Fernseher deine Lieblingsmusik und Podcasts starten oder etwa nach dem Wetter fragen. Alternativ kannst du die Musikwiedergabe auch per App streamen.

Kompakter und preiswerter: Sonos Beam

Möchtest du etwas weniger ausgeben und dennoch von einem starken Klang profitieren, solltest du zur Sonos Beam Gen.2 Soundbar greifen. Die ist gerade ebenfalls reduziert und kostet nur noch 439 statt 499 Euro (UVP). Auch dieses Modell ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Sie ist mit einer Breite von rund 65 Zentimetern ein gutes Stück kleiner als die Sonos Arc und passt somit auch auf kleine TV-Tische.

Sonos Beam (Gen 2)

Dafür soll sie aber ebenfalls einen kräftigen Raumklang dank Dolby Atmos und 3D Audio ermöglichen. Cool ist zudem die Funktion der Sprachverbesserung, die dich Gespräche besser verfolgen lassen soll. Auch bei dieser Soundbar musst du nicht auf Trueplay Tuning verzichten, die die Akustik der jeweiligen Räumlichkeiten analysiert und den Klang daraufhin anpasst. Sollte dir die Soundbar irgendwann nicht mehr ausreichen oder möchtest du einfach mehr aus dem Klang von Filmen und Serien herausholen, kannst du sie durch einen Subwoofer oder weitere Lautsprecher ergänzen und so ein noch immersiveres Sounderlebnis schaffen.

Sonos Roam (SL): Auch diese Bluetooth-Speaker sind im Angebot bei Saturn

Mit Sonos Roam hat der Hersteller den kompaktesten und portabelsten Lautsprecher auf den Markt gebracht. Er ist einerseits ein Bluetooth-Lautsprecher, der sich gut auf einen Ausflug, in den Urlaub oder zu Freunden nehmen lässt. Er kann aber noch viel mehr. So kannst du ihn mit einem weiteren Sonos Roam verbinden, um Stereoklang genießen zu können. Du kannst aber auch noch mehr Lautsprecher der Sonos-Familie verbinden und so Multiroom-Klang nutzen – also synchronisierten Sound in mehreren Räumen.

Sonos Roam: Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs

Der Hersteller hat dabei zwei Modelle im Sortiment: Sonos Roam und Sonos Roam (SL). Dabei ist die Box mit dem Zusatz „SL“ als eine abgespeckte Version zu verstehen. Denn die normale Roam kommt mit einem integrierten Mikrofon und Sprachassistenten. Dadurch kannst du Musik und Co. bequem per Sprachbefehl steuern und dein Handy auch mal in der Tasche lassen. Brauchst du den Sprachassistenten nicht, kannst du also ohne Probleme zur SL-Variante greifen und nochmal ein paar Euro sparen.

Ansonsten bieten beide Lautsprecher eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, sind nach IP67 wasserdicht und sturzsicher und lassen sich via USB-C-Anschluss aufladen. Beide Modelle gibt es – wie auch die zwei Soundbars – in den Farben Schwarz und Weiß. Der Sonos Roam kostet aktuell 149 statt 199 Euro und die SL-Version 129 statt 179 Euro.