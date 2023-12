48 Prozent Rabatt! Saturn verschleudert diese Bosch-Waschmaschine zum Knallerpreis

Die Serie 6 Waschmaschine von Bosch (Modell WAU 28 R 02) hat sich einen Ruf für ihre beeindruckende Leistung und Effizienz erworben. Mit großzügigen 9 Kilogramm Kapazität eignet sie sich perfekt für Familien oder Personen, die regelmäßig große Wäschemengen bewältigen müssen. Im Gegensatz zu den üblichen 6- oder 7-kg-Maschinen beansprucht sie dementsprechend etwas mehr Raum (59.8 × 84.8 × 59 cm, inklusive Abdeckplatte). Dafür bietet sie eine Fülle von Features und Einstellungen, die individuelle Bedarfe erfüllen.

Frontloader mit Energieeffizienzklasse A+++

Wie bei den allermeisten Waschmaschinen der heutigen Zeit reden wir hier von einem sogenannten Frontloader. Die Wäsche wird also über eine Tür mit Bullauge von vorne eingelegt und nicht per Klappe von oben. Das hat den Vorteil, dass du dich beim Herausnehmen der nassen und schweren Wäsche nicht zu sehr hineinbeugen musst. Der Nachteil ist, dass die Tür mit ihren Scharnieren während der Nichtnutzung im Weg herumhängt und zum Hindernis wird.

Einer der Hauptvorteile der Bosch WAZ 28 R 02 (hier bei Saturn im Angebot) ist ihre Energieeffizienz. Sie verfügt hier über eine Einstufung von A+++, was bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt weniger Strom verbraucht. Gerade im Vergleich zu älteren Geräten, also wenn du deine Maschine nach Jahrzehnten ersetzen willst, kann sich das sparsam auf deine Stromrechnung auswirken.

Ansonsten ist die BOSCH WAU 28 R 02 mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die das Waschen noch einfacher und bequemer machen – aber auch in jede zeitgemäße Waschmaschine gehören. Dazu gehört unter anderem eine Startzeitvorwahl, eine Restzeitanzeige auf dem Display und eine Mengenautomatik. Was die Maschine nicht kann, ist sich ins WLAN einwählen und per App oder Smart Home gesteuert werden. Für manche ist das Fehlen ein Manko, für andere ist eine smarte Steuerung unnötiger Firlefanz, der nur Fehler verursacht.

Wie groß ist die Waschmaschine?

Hast du nur begrenzt Platz am Aufstellort deiner Waschmaschine, musst du einen Blick auf die Abmessungen werfen. Mit einer Höhe von 84,4 Zentimetern ist die Maschine angenehm hoch, um die Arbeitsplatte obendrauf nutzen zu können. Mit 59,8 Zentimetern Breite und 59 Zentimetern Tiefe ist sie in der Draufsicht fast quadratisch, sollte aber wegen des schwenkbaren Bullauges natürlich entsprechend in eine Richtung positioniert werden, die am Aufstellort Sinn ergibt.

Saturn liefert dir die Maschine für den Versand-Aufpreis von knapp 30 Euro bis zum Aufstellort und schließt die Maschine sogar fachgerecht an. Eine kostenlose Selbst-Anschluss-Option gibt es nicht, nur eine noch teurere Rundum-Service-Montage für 64 Euro steht noch zur Auswahl. Mit der Option Marktabholung kannst du dir alle Zusatzkosten sparen, musst dann aber selbst ran. Und das am besten nicht alleine.

Die große 9-Kg-Waschmaschine Bosch WAU28R02

Wer schon einmal mit Waschmaschine umgezogen ist, gegebenenfalls durch enge Treppenhäuser, weiß, dass das selten ein Vergnügen ist. Auch die Bosch BOSCH WAU 28 R 02 S6 bildet da keine Ausnahme. Der Koloss wiegt stolze 75 Kilogramm.

Wie laut ist die Waschmaschine?

Das Gewicht kommt von der Technik und der Gegengewichte, die im Schleudergang bei 1.400 Umdrehungen pro Minute die Position halten müssen. Hierbei ist sie aber bei erstaunlich moderater Lautstärke unterwegs. 70 Dezibel gibt der Hersteller im Schleudergang an. Das ist nur etwas lauter als ein Fernseher in Zimmerlautstärke und unter dem Level, das für Waschmaschinen allgemein als Referenz angegeben wird (75 dB). Ein wichtiger Hinweis für alle, die die Waschmaschine mitunter in der Wohnung aufstellen wollen.

Bosch WAU 28 R 02 Serie 6: Was kostet die Waschmaschine?

Ursprünglich war die Waschmaschine für 1.169 Euro auf den Markt geworfen. Gerade bei sogenannter „weißer Ware“ halten sich die UVP-Angaben der Hersteller aber selten lange. So auch hier. Die Maschine war lange Zeit schon immer mal wieder für 600 bis 700 Euro zu haben.

Der derzeitige Sonderpreis von 599 Euro bei Saturn ist allerdings ein absolutes Schnäppchen für eine Waschmaschine dieser Qualität und Leistung. Zuvor war sie für rund 40 Euro mehr zu haben, wie der Preisverlauf zeigt (siehe unten). Nun der Sprung auf unter 600 Euro – exklusive Versandkosten. Das entspricht dem bisherigen Tiefstpreis für das Gerät – mit einer Ausnahme im Oktober.

Nachhaltigkeits-Tipp: Bosch ersetzt fast jedes Bauteil

Es gibt in dieser Kategorie zwar auch günstigere Fabrikate – ein Vorteil, den Bosch bietet, ist jedoch das umfangreiche Ersatzteil-Portfolio. Denn, wenn nur ein Bauteil kaputt ist – etwa ein Scharnier des Bullauges – ist die Waschmaschine ja nicht gleich Elektroschrott. Hier bietet Bosch im Ersatzteile-Shop quasi jede einzelne Schraube als Ersatzteil an. Das macht Maschinen wie die WAU 28 R02 zum Nachhaltigkeits-Tipp.

Das 599-Euro-Angebot zur Bosch-Waschmaschine ist Teil der „Final-Countdown“-Angebote von Saturn, die noch bis Jahresende gültig sind. Möglich ist, dass der Preis der WAU28 R02 ab dem 1.1.2024 wieder ansteigt.