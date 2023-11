LG OLED-TV zum Sensationspreis: Jetzt nur 599 Euro bei Saturn

Normalerweise steht auf dem Preisschild des LG OLED48A29LA OLED-TVs die Summe 1.549 Euro (UVP). Rechbt üblich für diese Klasse von Gerät. In der Woche vor Black Friday kommst du jedoch deutlich günstiger dran. Fast 1.000 Euro streicht Saturn von der Rechnung des top 4K-Fernsehers von LG aus dem vergangenen Jahr. Dadurch stehen am Ende weniger als 600 Euro auf der Rechnung. Was der Fernseher kann und wie gut das Angebot ist, haben wir für dich zusammengefasst.

Der OLED-TV „LG OLED48A29LA“ hat so ziemlich alles, was man sich von einem Fernseher aktuell wünschen kann. Dank des Betriebssystems webOS 22 kannst du hier Netflix, YouTube und Co. direkt installieren und benötigst kein Extra-Gerät. Alle Filme und Serien sehen dank 4K-Auflösung nicht nur gestochen scharf aus – die moderne OLED-Technologie sorgt darüber hinaus für ein besonders kontrastreiches Bild mit echtem Schwarz.

Außerdem ist der 4K-TV mit 48 Zoll beziehungsweise 121 Zentimeter angenehm groß, ohne im Wohnzimmer zu erschlagend zu sein. Der Fernseher unterstützt weiterhin die HDR-Formate HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ und bietet dadurch ein Erlebnis fast wie im Kino. Lediglich die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hertz, was du aber hauptsächlich beim Gaming – und dort nur bei einigen Spielen – merken solltest. Dafür sind jedoch gleich drei HDMI 2.0 Anschlüsse verbaut, die auch top fürs Zocken ohne Latenz geeignet sind.

Ein besonderes Highlight des OLED-TVs ist aber der Preis. Denn für nur 599 Euro machst du hiermit ein absolutes Schnäppchen. Denn im Vergleich zum UVP sparst du hier rund 950 Euro beziehungsweise 61 Prozent. Da die Prozentzahl allein aber nicht alles ist, werfen wir noch einen Blick auf den Preisverlauf und -vergleich (siehe unten). Und hier zeigt sich: Der Preis ist erstaunlich gut. Denn der 4K-TV ist weder woanders günstiger, noch war er jemals preiswerter zu haben. Lediglich im Mai dieses Jahres konntest du dir den Fernseher zu demselben Preis sichern. Bedenkt man, dass das Gerät ursprünglich von über 1.500 Euro kommt, kannst du hier bedenkenlos zugreifen.

Übrigens: Der Versand ist kostenfrei. Das ist nicht selbstverständlich bei sperrigen Geräten wie diesem Fernseher von LG. Du musst also wirklich nur 599 Euro zahlen ohne Aufpreis. Aber aufgepasst – das Angebot ist am Donnerstagabend (23.11., 20 Uhr) vorbei. Oftmals sind die Angebote auch schon früher vergriffen. Schon in der vor einigen Wochen laufenden „Mehrwertsteuer-Aktion“ kam man günstig an dieses Modell. So günstig wie jetzt war er aber auch da nicht.

