Wenn du weniger Zeit mit dem Hausputz verbringen möchtest, solltest du über den Kauf eines hochwertigen Saugroboters nachdenken. Der Dreame L20 Ultra ist dabei eine tolle Wahl, denn das Gerät greift dir nicht nur beim Saugen, sondern auch beim Wischen unter die Arme. Während die hohe Saugleistung bereits beachtlich ist, konnte uns im Test insbesondere die Wischfunktion überzeugen. Im Gegensatz zu vielen anderen Saugrobotern wischt das Dreame-Gerät nämlich sogar in den Ecken deiner Wohnung effektiv. Und das Beste: Bei Saturn sicherst du dir den Saug- und Wischroboter samt Station jetzt zum absoluten Tiefstpreis von 999 Euro. Das ist viel Geld. Allerdings in diesem Fall für einen der komplettesten und besten Kombi-Roboter mitsamt Station, den der Markt überhaupt hergibt.

Hier bleibt keine Ecke trocken: Dreame Saugroboter mit besonderer Wischfunktion

Für 999 Euro holst du dir mit dem Dreame L20 Ultra ein absolutes Premium-Gerät für deinen Haushalt. Der Saug- und Wischroboter punktet beim Blick auf die technischen Daten direkt mit einer herausragenden Saugkraft von bis zu 7.000 Pascal. In unserem Test konnten wir somit selbst Teppiche effektiv reinigen lassen. Generell fährt der Saugroboter bei Bedarf im Schachbrett-Muster über deine Böden, um besonders hartnäckigen Schmutz spätestens im zweiten Durchgang komplett zu entfernen. Selbstverständlich verfügt das Haushaltsgerät hierfür ebenso über eine exzellente Navigation samt Kartierung.

Diese Gründlichkeit macht sich auch bei der Wischfunktion des Saugroboters bezahlt. Die Wischpads schrubben unter Druck sogar hartnäckige Verschmutzungen weg – und kommen dabei bis in jede Ecke. Das Dreame-Gerät kann nämlich ein Wischpad ausfahren, um die Ränder des Fußbodens und die Ecken des Raumes zu wischen. Diese Funktion ist das absolute Highlight des Dreame L20 Ultra, wodurch sich das Gerät in dieser Kategorie definitiv an der Spitze bewegt. Wichtige Extras wie eine Teppicherkennung runden die exzellente Wischfunktion ab.

All diese Aufgaben erledigt die Station vollautomatisch

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 260 Minuten verfügt der Roboter außerdem über genug Power, um ganze Wohnungen in einem Rutsch zu saugen und wischen. Nach getaner Arbeit steuert der kleine Haushaltshelfer anschließend eigenständig die Lade- und Absaugstation an. Und sogar hier wird dir die Arbeit abgenommen: Der Staubbehälter wird entleert, die Wischpads werden gereinigt sowie getrocknet und der Wassertank wird aufgefüllt – und das alles vollautomatisch!

→ Dreame L20 Ultra Saug- und Wischroboter für 999 Euro

Preis-Check: Dreame L20 Ultra so günstig wie nie zuvor

Technisch weiß der Dreame L20 Ultra Saug- und Wischroboter also auf jeden Fall zu überzeugen. Diese Qualität hat aber natürlich auch ihren Preis. Normalerweise ist das Haushaltsgerät mit einem UVP von 1.119 Euro versehen. Während des großen Frühjahrsputz-Sales von Saturn kommst du bis zum 11. März aber immerhin 16 Prozent günstiger an den Roboter. Der Angebotspreis von 999 Euro ist auch mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf ein echter Top-Deal. Im Netz gibt’s den Saugroboter bei keinem anderen Anbieter aktuell günstiger und generell gab’s das Gadget sogar noch nie billiger! Wenn du also einen absoluten Premium Saug- und Wischroboter für deinen Haushalt suchst, kannst du hier bedenkenlos zugreifen.