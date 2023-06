Samsung-Kühlschrank mit coolem Extra rund 40 Prozent reduziert – noch günstiger dank Cashback

Der Kühlschrank-Kauf kann durchaus überfordernd sein, immerhin kauft man sich ein solches Gerät in der Regel nur einmal alle 10 bis 20 Jahre. Doch keine Sorge, wir greifen dir unter die Arme. Nachdem wir zuletzt schon einige Tipps zum Kühlschrank-Kauf vorgestellt haben, widmen wir uns in diesem Artikel unserem Highlight-Gerät. Die Samsung RL38A776ASR/EG Kühlgefrierkombination kostet mit Cashback bei Saturn nur noch 1.219 Euro und weiß unter anderem mit einer guten Energieeffizienz zu überzeugen.

Energieeffizient, leise & optisch ein Hingucker

Bevor wir dir die speziellen Features des Kühlschranks genauer aufzeigen, werfen wir zunächst einen Blick auf die technischen Daten. Wichtig sind dabei auf jeden Fall die Maße, immerhin soll das Gerät ja auch in deine Küche passen. Die Größe (B/H/T) beträgt 595 mm x 2030 mm x 658 mm. Die freistehende Kühlgefrierkombination bietet dir dabei im Kühlbereich ein Gesamtvolumen von 273 Liter, aufgeteilt in zwei Schubladen sowie fünf Ablageflächen, wovon eine verstellbar ist. Hinzu kommen ebenfalls noch vier Türfächer, in die locker auch große Flaschen passen. Der Gefrierbereich befindet sich unten und fasst mit drei Fächern insgesamt 114 Liter.

Ein absolutes Highlight bei dem Kühlschrank ist die Energieeffizienzklasse A. Dadurch kommt das Gerät auf einen jährlichen Energieverbrauch von nur 108 kWh. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Luftschallemission von lediglich 35 dB. Die sogenannte Lagerzeit von neun Stunden ist ebenfalls hilfreich. Denn sollte es jemals zu einer Störung kommen, bleiben deine Lebensmittel immerhin noch eine Weile lang kühl. Wer hingegen viel Wert auf die Optik legt, kann ebenso bedenkenlos zugreifen. Das schlichte Edelstahl-Design sieht toll aus und passt wohl in so gut wie jede Küche. Das LED-Display an der Außenseite der Tür wirkt hochwertig und lässt dich die Temperatur einstellen, ohne dass du den Kühlschrank öffnen musst.

Ideale Luftfeuchtigkeit & keine Eisbildung: Das macht diesen Kühlschrank so besonders

Besonders cool sind jedoch die extra Funktionen des Samsung-Geräts. So verfügt der Kühlschrank etwa dank der Twin Cooling+-Technologie über zwei getrennte Kühlkreisläufe. Dadurch werden Geruchsübertragung zwischen dem Kühl- und Gefrierteil reduziert. Dies wirkt sich zudem auch positiv auf die Luftfeuchtigkeit aus, indem trockene Luft aus dem Gefrierteil nicht in den Kühlbereich gelangt. Apropos Luftfeuchtigkeit: Die Humidity Fresh+ Schublade ist ein weiteres Highlight dieses Geräts. Über einen extra Drehregler innerhalb des Kühlschranks kannst du die Feuchtigkeit dieser Schublade genau einstellen. So bleiben Obst und Gemüse länger frisch und knackig.

Dank Humidity Fresh+ bleiben Obst und Gemüse länger frisch

Das Gefrierfach weiß hingegen mit Cool Select+ zu überzeugen. Dieses Feature stellt dir vier mögliche Temperatureinstellungen zur Verfügung. Dadurch kannst du den Bereich etwa auch als Kühlschrankerweiterung verwenden, falls du beispielsweise schon eine separate Gefriertruhe besitzt. Cool und vor allem auch energiesparend ist gleichzeitig die No Frost+-Technologie. Die im Gefrierfach entstehende Feuchtigkeit wird hierdurch nach außen abgeleitet, was die Eisbildung minimiert. Vorbei sind die Zeiten von dicken Eisschichten und dem lästigen Abtauen.

All das bekommst du bei Saturn aktuell für 1.269 Euro. Dank einer Cashback-Aktion von Samsung kannst du bis zum 28. Juni 2023 aber nochmal 50 Euro extra sparen. Dafür musst du das Gerät nach dem Kauf einfach nur auf der Samsung-Aktionsseite „Energiesparhelden“ registrieren. Das Cashback gibt’s anschließend von Samsung per Überweisung. Dadurch zahlst du für diesen Kühlschrank nur noch 1.219 Euro.

→ Samsung RL38A776ASR/EG Kühlschrank für 1.219 Euro (inklusive Cashback)