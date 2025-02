Wann hast du dir zum letzten Mal so richtig etwas gegönnt? Wenn das schon eine Weile her ist, kommt dieses Angebot von Aldi wie gerufen. Alles dreht sich um einen 4K-Fernseher von Samsung. Der Discounter hat hier den Rotstift angesetzt und ganze 36 Prozent vom UVP gestrichen. Wir haben sogar ein Angebot gefunden, bei dem du noch ein wenig günstiger an den Smart-TV kommst. Mehr dazu erfährst du hier.

Samsung 4K-Fernseher: Das bekommst du für dein Geld

Bevor wir uns den Preis genauer ansehen, gibt es erst mal ein paar Informationen zum Samsung-Fernseher. Er kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll (163 cm) sowie Crystal UHD 4K Auflösung daher. Laut Hersteller soll dies für scharfe Bilder und lebendige Farben sorgen. Der Fernseher skaliert Inhalte in einer schlechteren Auflösung ebenfalls automatisch hoch, sodass du immer gleichbleibende Qualität genießen kannst.

Der Samsung Smart Hub ermöglicht dir obendrein blitzschnellen Zugriff auf deine liebsten Streamingdienste. Für Konnektivität sorgt hier Wi-Fi5 und Bluetooth 5.2. Außerdem bietet der Fernseher drei HDMI und zwei USB-Anschlüsse. DVB-T2 und DVB-C werden ebenso unterstützt. Weiter liefert das Gerät eine Bildwiederholrate von 50 Hz, was für alltägliche Anwendungen wie Filme und Serienschauen definitiv ausreicht. Gamer werden hier allerdings vermutlich nicht glücklich und sollten vielleicht lieber zu einem anderen Modell greifen.

Besonders praktisch: Trotz der enormen Größe wirbt Samsung mit einem schlanken Design (145,2 x 29,1 x 89,8 cm), und der TV-Standfuß ist mittig platziert, wodurch der 4K-Fernseher auch auf schmaleren TV-Kommoden Platz finden kann.

So viel musst du bei Aldi zahlen

An diesem Gerät hängt eigentlich ein UVP von 1.199 Euro. Der Preis ist jetzt aber auf 759 Euro gerutscht. Hinzu kommt noch 5,95 Euro Versandkosten sowie 39,95 Euro für die Lieferung per Spedition. Insgesamt stehen dann rund 805 Euro auf der Rechnung.

Das ist grundsätzlich schon mal ein echt guter Preis, noch etwas günstiger geht es aber bei Amazon. Hier zahlst du auch nur 759 Euro für den Smart-TV und da der Versand gratis ist, sparst du dir ein paar Euro. Allerdings ist das Modell bei Amazon erst in ein bis zwei Monaten wieder lieferbar. Entscheide deshalb am besten selbst, welches Angebot für dich die bessere Wahl ist.

