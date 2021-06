iPhone 12 (Pro) bei O₂ bis zu 30 Euro günstiger - jetzt Extra-Vorteile abstauben

Die iPhone-12-Serie – aktueller Sieger unserer Handy-Leserwahl – ist bei O₂ jetzt wieder im Angebot. Bei den Pro-Modellen sparst du bei der Grundgebühr gegenüber dem Normalpreis mitunter satte 30 Euro. Dazu stecken eine ganze Reihe Vorteile in den Angebots-Paketen, die es so nur beim Netzbetreiber gibt.

Das iPhone 12 kostet im O₂-Deal einmalig 1 Euro, hinzu kommt der obligatorische Anschlusspreis von 39,99 Euro und für den Versand werden ebenfalls einmalige 4,99 Euro fällig. Im Angebot ist das iPhone samt 64 GB im Tarif O₂ Free M Boost, der 40 GB Datenvolumen nebst Allnet-Flat bietet. Kostenpunkt für diese Variante: 41,99 Euro statt normalerweise 59,99 Euro. Damit ist der Tarif sogar ein gutes Stück günstiger als der normale Free M mit nur 20 GB.

Nun kommen wir zu den aktuellen Aktions-Extras von O₂, die es nur beim Netzbetreiber gibt. In Kürze:

1 Monat Unlimited: Im ersten Monat kannst du unbegrenzt surfen

Select & Stream: O₂ zahlt dir ein Jahr lang Netflix, Sky Ticket oder O₂ TV

Keine Kostenfalle „Tag nix“: Ab dem 25. Monat sinkt der Preis auf den regulären Tarif (dann 34,99 Euro für den Free M Boost)

Ausgezeichnetes Netz: O₂ hat hier aufgeholt und wird vom Connect-Netztest mit „Sehr gut“ bewertet

Diese Vorteile und Eigenschaften gibt es im Übrigen bei allen iPhone-Angeboten. Kompromiss beim Deal zur Basis-Version des iPhone 12: 5G musst du extra hinzubuchen, sofern du das neue Netz nutzen willst.

Pro und Pro Max: Größere iPhones bis zu 30 Euro günstiger pro Monat

Es geht immer noch eine Nummer größer: Schielst du eher auf das iPhone 12 Pro oder das große iPhone 12 Pro Max, gelten die O₂-Vorteils-Angebote ebenso. Reduziert ist hier außerdem der Rundum-Sorglos-Tarif O₂ Unlimited Max. Der erste Unlimited-Monat ist also obsolet, da du dieses Feature über die gesamte Vertragslaufzeit hast. 5G-Zugang ist hier bereits mit dabei.

Preislich sind die Unlimited-Deals ein echter Knaller. Beide Apple-Smartphones kosten einmalig 1 Euro, zuzüglich Anschluss- und Versandkosten wie oben. Bei den Grundgebühren streicht O₂ aktuell satte 30 Euro von der Monatsrechnung, will heißen:

→ iPhone 12 Pro mit O₂ Free Unlimited Max für monatlich 69,99 Euro (sonst 99,99 Euro)

→ iPhone 12 Pro Max mit O₂ Free Unlimited Max für monatlich 74,99 Euro (sonst 104,99 Euro)

Die Max-Variante kostet also 5 Euro mehr pro Monat, über die Vertragslaufzeit gesehen also 120 Euro. Beide Modelle bieten von Haus aus 128 GB Speicher.

Warum der Deal so gut ist, lässt sich leicht am Beispiel des iPhone 12 Pro aufzeigen: Regulär – also ohne Smartphone – kostet der Unlimited-Max-Tarif bereits 59,99 Euro. Von dieser Seite aus gerechnet bist du mit dem iPhone 12 Pro also schon für 10 Euro monatlich dabei – oder 240 Euro insgesamt. Bei Neupreisen von meist über 1.000 Euro (aktuell 1.040,06 Euro bei Amazon) also ein echtes Schnäppchen.

Die umgekehrte Rechnung: Insgesamt kostet dich das O₂-Angebot über 24 Monate 1.725,74 Euro. Ziehen wir hier die 1.040,06 Euro ab, bleiben noch 685,68 Euro und somit ein Effektivpreis von 28,57 Euro. Keine 30 Euro also für einen Unlimited-Tarif direkt beim Netzbetreiber mit Zusatz-Features wie 5G, einem Jahr Streaming und der abgeschafften Kostenfalle nach zwei Jahren. Ab dem 25. Monat kostet der unlimitierte Tarif nur noch die regulären 59,99 Euro. Die Smartphone-Kosten sind dann abbezahlt.