Pokémon Go: Lohnt sich der Community Day im Mai?

Der Community Day im Mai findet am 19. Mai von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht dieses Mal das niedliche Obst-Pokémon Frubberl. Während des Community Days erscheinen wie immer zahlreiche Frubberl in der Wildnis und du hast eine erhöhte Chance, ein schillerndes Exemplar anzutreffen. Das ist jedoch nicht alles, worauf du dich an diesem Tag in Pokémon Go freuen kannst.

Community Day mit Frubberl

Der Community mit Frubberl hat auf den ersten Blick deutlich weniger zu bieten als vorherige Events. Dennoch lohnt es sich, das Event zu spielen. Es handelt sich dabei nämlich um das Shiny-Debüt von Frubberl. Das bedeutet, dass du Frubberl während des Events erstmals als schillerndes Exemplar antreffen kannst. Zuvor war das schlichtweg unmöglich, denn die schillernde Version war nicht Teil des Spiels. Des Weiteren erhält dein Frubberl, wenn du es während des Community Days entwickelst, eine besondere Attacke. Dabei handelt es sich um die Lade-Attacke Turmkick, die das Pokémon sonst nicht erlernen kann.

Besondere Boni in Pokémon Go

Während des Community Days gibt es in Pokémon Go einige interessante Boni. Mit dabei sind dieses Mal doppelte Fang-Bonbons und eine stark verkürzte Schlüpfzeit für Eier. Zusätzlich haben Trainer ab Level 31 eine doppelt so hohe Chance, XL-Bonbons beim Fangen von Frubberl zu erhalten. Wie immer halten Lockmodule und Rauch satte drei Stunden lang an. Du kannst außerdem einen zusätzlichen Spezialtausch machen und Tauschen kostet insgesamt 50 Prozent weniger Sternenstaub.

Insgesamt lohnt sich der Community Day mit Frubberl auf jeden Fall. Die stark erhöhte Shiny-Chance ermöglicht es nahezu jedem Spieler, ein schillerndes Exemplar zu finden. Zwar gibt es dieses Mal keine tollen Boni wie dreifache Erfahrungspunkte oder Sternenstaub, aber die Chance auf ein seltenes Pokémon solltest du dir dennoch nicht entgehen lassen.