Google Pixel 9 zu teuer? Dann hol dir lieber das Pixel 8 richtig günstig

Am 13. August erfahren wir endlich alle Details zur neuen Pixel-Generation. Was bereits durchgesickert ist, sind die Preise, und da hat Google mächtig was vor. Die kleinste Pixel-9-Version soll in Deutschland nämlich ab 899 Euro starten und wäre somit noch einmal 100 Euro teurer als das Pixel 8. Den Vorgänger gibt es bei Deinhandy jetzt allerdings in einem spannenden Tarif-Deal mit passendem Handyvertrag von O2. Hier zahlst du pro Monat nur 19,99 Euro und bekommst neben dem Google-Handy noch 35 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat.

→ Google Pixel 8 mit Tarif bei Deinhandy

Das Google-Angebot von Deinhandy im Überblick

Schauen wir uns das Tarif-Bundle mal genauer an: Du erhältst hier das Google Pixel 8 (zum Test) mit 128 GB Speicher in Verbindung mit dem O2 Basic 30 Tarif. Der Mobilfunkvertrag bietet dir 35 GB Datenvolumen im LTE-Netz des Providers. Die Download-Bandbreite ist dabei auf 50 MBit/s beschränkt und die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Eine Allnet-Flat und gratis EU-Roaming sind natürlich ebenfalls inbegriffen.

Dafür zahlst du einmalig 19,95 Euro fürs Pixel 8, eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro und noch einmal 6,99 Euro für den Versand. Monatlich musst du hier mit 19,99 Euro rechnen. Du hast zudem die freie Farbauswahl, allerdings gibt es weder einen Wechselbonus noch die Möglichkeit, ein Altgerät einzuschicken.

Lohnt sich das Angebot überhaupt?

Insgesamt zahlst du bei diesem Deal 546,69 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Netz gibt es das Google Pixel 8 jedoch schon ab rund 520 Euro – mit Ausnahme von eBay- und Refurbished-Angeboten. Dadurch zahlst du monatlich 1,08 Euro zusätzlich für den Tarif. Das ist für einen 35-GB-Vertrag von O2 jedoch absolut verkraftbar und ziemlich günstig.

Und auch mit Blick auf die Hardware lohnt sich das Angebot. Denn mit dem Google Pixel 8 bist du im Jahr 2024 noch immer sehr gut ausgestattet – unter anderem auch dank der tollen Update-Politik des Herstellers. Für noch mehr Infos zu dem Smartphone empfehlen wir dir unseren ausführlichen Testbericht.

Muss es also nicht immer die neueste Technologie sein und sparst du gerne, dann bist du mit diesem Deal wirklich gut beraten.

Jetzt 100 Euro Sofortbonus für das Google Pixel 9 Pro sichern

Möchtest du dir dennoch das neueste Pixel-Gerät sichern, bietet dir Deinhandy ebenfalls eine passende Aktion an. Du kannst dich hier vorab für den Kauf des Pixel 9 registrieren und bis zu 100 Euro Sofortbonus absahnen, wenn du eines der neuen Google-Smartphones mit passendem Aktionsvertrag bestellst. Die Anmeldung ist vollkommen unverbindlich und sichert dir lediglich die Möglichkeit, etwas mehr zu sparen. In Anbetracht der gestiegenen Preise ist das also durchaus sinnvoll.

→ 100 Euro Sofortbonus fürs Pixel 9 sichern