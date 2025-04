Mit der Testnote gut (1,6) landeten die Sennheiser Accentum True Wireless Bluetooth-Kopfhörer auf dem Siegerpodest der Stiftung Warentest (Paywall). Damit setzten sich die In-Ears gegen teils deutlich teurere Modelle durch. Dennoch schraubt MediaMarkt jetzt fleißig am Preis: 46 Prozent Rabatt sorgen für ein noch nie dagewesenes Schnäppchen – wenn man einen kleinen Trick kennt.

So schnappst du dir die In-Ears zum besten Preis

Mit einem UVP von fast 200 Euro sind die Sennheiser Accentum True Wireless im Bereich der Premium-In-Ears recht fair bepreist. Momentan geht’s aber trotzdem deutlich günstiger. Wer bei MediaMarkt vorbeischaut, sieht dort aktuell etwa einen Angebotspreis von 119 Euro. Jetzt kommt aber der „Trick“: Melde dich einfach fix als myMediaMarkt-Mitglied an (völlig kostenfrei & ruckzuck erledigt) und schon fällt der Preis auf nur noch 107,10 Euro.

Und damit sorgt MediaMarkt dann tatsächlich für einen noch nie dagewesenen Tiefstpreis. Auch sonst kann im Netz aktuell kein anderer Händler mithalten (zum Preisvergleich). Warum die Sennheiser Accentum True Wireless eben jene 107,10 Euro absolut wert sind, verraten wir dir jetzt.

Testsieger-Kopfhörer von Sennheiser: Das macht sie so gut

Platz 1 bei der Stiftung Warentest (Paywall) kommt nicht durch Zufall: Sennheiser punktet bei seinen Accentum True Wireless In-Ears in so ziemlich allen Kategorien. Insbesondere der Klang und das hervorragende ANC konnten Top-Noten ergattern – die Bluetooth-Kopfhörer überzeugen also in den Kerndisziplinen. Praktisch: Über die Smart Control App kannst du den satten Sound obendrein auch deinen Wünschen entsprechend feinjustieren.

Ebenfalls bei MediaMarkt: Bluetooth-Box für unter 50 Euro im Angebot

Mindestens genauso wichtig wie der Klang und die Geräuschunterdrückung ist aber sicherlich auch der Tragekomfort. Hier schneiden die Sennheiser-Stöpsel ebenfalls gut ab und laut dem Hersteller sind sie ohnehin auf ein langes Tragen ausgelegt. Also egal, ob ein Tag mit vielen Meetings im Büro ansteht, oder du auf einer längeren Reise entspannt deinen Lieblingsinhalten lauschen möchtest – mit dem Sennheiser Accentum True Wireless bist du gut ausgestattet.

Die Akkulaufzeit wird währenddessen mit bis zu 8 Stunden (ohne ANC, mit ANC maximal 6 Stunden) angegeben. Durch das Lade-Case kannst du die Laufzeit um weitere 20 Stunden erweitern. Besonders praktisch ist zudem die Schnellladefunktion. Nach nur 10 Minuten am Strom haben die In-Ears wieder genug Saft für eine Stunde Musikwiedergabe. Aufgeladen werden die Bluetooth-Kopfhörer wahlweise via Qi oder USB-C. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket dann noch von Funktionen wie dem Transparenzmodus und der Unterstützung von Bluetooth 5.3 für eine flüssige und verlustfreie Verbindung.

