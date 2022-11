Amazon zum Black Friday: Das sind die 10 besten Schnäppchen

Bei Amazon läuft die Black Friday Woche auf Hochtouren. Die ersten paar Deals sind schon ausverkauft, bei anderen wurde nochmal nachgeschärft und die Preise sogar nochmal gesenkt. Dazu gibt es ein verstecktes, aber interessantes Tiefpreis-Versprechen von Amazon selbst.

10 Schnäppchen, die du nicht verpassen darfst – Amazon Black Friday 2022

Mit von der Partie bei den „Amazon Black Friday Angeboten“ Mit dabei sind natürlich auch wieder viele Amazon-eigene Geräte, allen voran der Echo Dot 5 (2022), der jetzt für 24,99 Euro verscherbelt wird. Einmal der Schnelldurchlauf. Diese zehn Angebote sind absolute Nobrainer – zumindest im eigenen Kontext. Die Angebote reichen vom Bestseller bis zum Geheimtipp.

Black-Friday-Klassiker sind insbesondere die Deals zu Sony-Kopfhörern, Tefal-Pfannen mit Jamie-Oliver-Label und natürlich das Verlängerungs-Angebot von Microsoft 365. Wer hier klug handelt, zahlt für das Family-Abo (6 User mit je 1 TB OneDrive Cloud-Speicher) nie mehr als 50 Euro pro Jahr, also die Hälfte des von Microsoft veranschlagten Preises. Da du die Abos für bis zu fünf Jahre im Voraus einlösen kannst, lohnt sich der Kauf auf Vorrat. Und bei Amazon gibt es dank Software-Abo-Kopplung mit Antiviren-Software (McAfee oder Norton) sogar noch etwas mehr – nämlich 15 Monate. Wenn du keine Lust aufs Abo hast, gibt es außerdem auch die starre Office 2021er-Version für 82,99 Euro.

Echte Deals mit Mitnahme-Charakter finden sich etwa zum Samsung-Tablet, das nur noch 140 Euro kostet oder zum Fire TV Stick 4K, der für nur noch 25 Euro zu haben ist. Ebenfalls aufgemerkt haben wir beim Angebot zum Google Pixel 6a, das in Kombination mit dem neuen Google Chromecast und obendrein. Zum gleichen Preis gibt’s das Handy hier aber auch mit einer höherwertigen Zugabe. In anderen Artikeln werfen zudem noch einen Blick auf einzelne Angebote – wie hier zu Akkusaugern und Saugwischern von Tineco.

Amazon mit großem Preisversprechen – auch für die Woche danach

Ein neues, verstecktes und überaus interessantes Detail ist ein Tiefpreis-Versprechen, das von Amazon nachhaltig angeboten wird. Demzufolge erhältst du eine Erstattung des Differenzbetrags, wenn der Preis eines der Produkte in der Woche nach den Black Friday Deals unverhofft (etwa als Konter-Deal zu einem anderen Shop) nochmal sinken sollte.

Amazon hierzu: „Wenn Sie vom 18. bis 28. November ein Produkt mit dem Black Friday Deal Zeichen kaufen, das von Amazon verkauft wird und der Preis vor dem 5. Dezember 23:59 Uhr MEZ weiter sinkt, erstatten wir automatisch die Differenz! Wir informieren Sie per E-Mail, sobald wir Ihre Erstattung bearbeiten.“

Du musst also gar nicht selbst die Initiative ergreifen, sondern Amazon wird bei Preis-Reduktion automatisch tätig. Wichtig zu wissen ist, dass dieses Versprechen nur Amazon-intern gilt. Es ist also keine echte Tiefpreis-Garantie, die auch Angebote anderer Verkäufer beinhaltet.

3 Geheimtipps mit den besten Empfehlungen

Schauen wir auf Geräte, die wir selbst schon im Test hatten, gibt es ein paar echt gute Treffer. Neben dem schon genannten Google Pixel Smartphone, den Over-Ears WH-100XM5 von Sony oder dem Bestseller FritzBox 7590, gibt es noch diese drei Kracher.

Das hochwertige kabellose Fleischthermometer MEATER hat es für unter 100 Euro in die Angebote geschafft. Das ist nicht nur ein exzellenter Weihnachtsgeschenke-Tipp, sondern ein wirklich praktisches und auch stylisches Küchen- und Grill-Zubehör. Die App-Steuerung funktioniert flüssig und die Akkulaufzeit des kleinen Thermometers ist lang genug, um auch Slow-Cooking zur Perfektion zu bringen. Jetzt kostet der MEATER noch 92,65 Euro.

Next one: Die In-Ear-Kopfhörer Sony LinkBuds S haben uns im Test in diesem Sommer nachhaltig beeindruckst. Die „Kopfhörer-Überraschung des Jahres“ punktet mit Noise-Cancelling auf hohem Niveau und astreinem Klang zum fairen Preis. Und der sinkt weiter – auf nun 119 Euro.

Sony LinkBuds S im Test

Und dann ist da noch der neue und frisch getestete Xiaomi E-Scooter Pro 4. Der bietet einige interessante Features und selbst auf längeren Strecken ein angenehmes Fahrgefühl. Das schreiben wir nicht aus den Produktinfos ab, sondern das haben wir kürzlich getestet. Der Rabatt fällt noch recht klein aus, landet jedoch auf einem im Vergleich respektablen Kurs von 749 Euro für den High-End-Scooter.

8K wird günstig? Dieses Angebot ist uns ins Auge gesprungen

Unter den TV-Angeboten findet sich auch dieses: Der Samsung GQ55QN700BTXZG Neo QLED mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale wird für 1.299 Euro verkauft (Update: mittlerweile ausverkauft, die 65-Zoll-Variante ist noch verfügbar). An sich kein besonders tolles Angebot, wenn da nicht ein Detail wäre. Bei dem Gerät handelt es sich um einen 8K-Fernseher. Hier ist Ultra-hochauflösend wirklich Programm und das Black Friday-Angebote von Amazon bietet endlich mal wieder eine halbwegs günstige Gelegenheit, in die Welt der extrem hochauflösenden Fernseher einzutauchen. Für 500 Euro Aufpreis gibt es den Fernseher auch mit 65 Zoll, womit er nochmal deutlich größer ist, sodass sich die Auflösung richtig auszahlt. Nochmal 200 Euro draufgelegt und du landest schon bei 75 Zoll – aber eben auch bei knapp 2.000 Euro.

Black Friday Angebote bis 28. November

Die Angebote-Woche von Amazon dauert insgesamt 10 Tage und demnach bis zum 28. November, dem sogenannten Cyber Monday, der auf das Black Weekend folgt. Erfahrungsgemäß gibt es auch keinen Nachschlag und Amazon hängt keine „Cyber Monday Woche“ dran, wie es andere Händler im Netz zu tun pflegen.