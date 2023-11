Samsung-Kracher: Galaxy A53 für nur 179 Euro? So geht’s

Wer sich am Black Friday ein möglichst preiswertes Mittelklasse-Smartphone von Samsung sichern möchte, darf sich dieses Angebot der Telekom nicht entgehen lassen. Über einen Extra-Rabatt kommst du hier nämlich zum absoluten Tiefstpreis an das Galaxy A53. Rund um den Black Friday kannst du dir das Galaxy A53 jetzt nämlich für lediglich 179 Euro sichern – ohne Tarif-Bindung oder sonstige kostenpflichtige Extras. Wir schauen uns den Tiefstpreis-Deal einmal genauer an.

Nur 179 Euro? So entsteht der Preis-Hammer der Telekom

Bei der deutschen Telekom bekommst du das Galaxy A53 rund um den Black Friday günstiger. Bereits der normale Angebotspreis von 279 Euro ist ordentlich und im Netz momentan ungeschlagen. Doch es geht sogar noch deutlich billiger! Wenn du bereit bist, dein altes Smartphone einzutauschen, winkt dir nämlich ein Ankaufbonus in Höhe von 100 Euro. Dadurch drückst du den Preis für das Samsung Galaxy A53 auf unfassbare 179 Euro! Günstiger gab’s das Handy zuvor noch nie im Netz. Selbstverständlich musst du hierfür aber auch ein altes Gerät haben, dass du eintauschen möchtest.

Dabei ist aber zum Glück egal, in welchen Zustand sich das Smartphone befindet und um welches Modell es sich dabei handelt. Solang das Handy noch funktionstüchtig ist – sprich, es ein- und ausgeschaltet werden kann – und kein Wasserschaden oder Displaybruch vorhanden ist, gibt’s 100 Euro Rabatt aufs Galaxy A53. Je nach Wert deines Altgeräts bekommst du anschließend noch einen extra Betrag überwiesen. Um dein altes Smartphone einzutauschen, musst du unten auf der Aktionsseite lediglich das Galaxy A53 auswählen und einige Infos zu deinem Altgerät angeben. Du bekommst dann umgehend ein vorläufiges Angebot für das Handy, sicherst dir den 100-Euro-Bonus und kannst dann das Samsung-Smartphone für nur 179 Euro abgreifen.

→ Galaxy A53 für 179 Euro (inklusive 100 Euro Ankaufbonus fürs Altgerät)

Über das Ankauf-Portal der Telekom kommst du für 179 Euro an das Galaxy A53.

Alternativ kannst du dir das Galaxy A53 aber natürlich auch einfach hier für 279 Euro kaufen.

Galaxy A53 – Das beliebteste Smartphone 2022 lohnt sich auch heute noch

Das Galaxy A53 war lange Zeit an der Spitze unseres Leser-Rankings, wurde mittlerweile aber von seinem Nachfolger abgelöst. Dennoch befindet das Gerät auch 2023 noch in unserer Top 10, denn mit dem A53 bekommst du ein rundum gutes Smartphone. In unserem Test stach dabei unter anderem der starke Akku hervor, welcher dich locker durch den Tag bringen sollte. Und auch das 6,5 Zoll große Super-AMOLED-Display weiß mit seiner 120 Hz Bildwiederholrate sowie der Pixeldichte von 405 ppi zu überzeugen. Dadurch sehen die verschiedenen Inhalte auf dem Handy nicht nur gut aus, sie laufen auch besonders flüssig. Gleichzeitig liegt das Galaxy A53 aufgrund seiner kompakten Größe hervorragend in der Hand.

Für eine ordentliche Leistung im Alltag ist hingegen der Samsung Exynos 1280 Prozessor samt 6 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. In Kombination mit Android 14 – Software-Updates gibt’s noch bis 2026, Sicherheitsupdates sogar noch ein Jahr länger – bist du hiermit gut ausgestattet. Hobbyfotografen können sich zudem über die Vierfach-Kamera rund um die 64-MP-Hauptkamera freuen. Und Angst vor vollem Speicher musst du beim Galaxy A53 zum Glück ebenfalls keine haben: Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten besitzt das Smartphone nämlich noch einen microSD-Slot, wodurch du die verbauten 128 GB problemlos auf 1 TB erweitern kannst.

Samsung Galaxy A53 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1280 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Weiß, Schwarz, Blau, Orange Einführungspreis Galaxy A53 5G (8/256 GB): 509 €, Galaxy A53 5G (6/128 GB): 449 € Marktstart April 2022

Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket unter anderem noch von den üblichen Funkstandards rund um 5G, NFC für mobiles Zahlen sowie Bluetooth 5.1. Der Schutz gegen Untertauchen nach IP67 ist für ein Handy dieser Preisklasse ebenfalls eine Erwähnung wert. Wenn du dir das rundum starke Galaxy A53 möglichst günstig sichern möchtest, lohnt sich der Black Friday Deal der Telekom also auf jeden Fall – insbesondere wenn du vom Gerätetausch Gebrauch machst.

Ebenso lohnenswert ist auch ein Blick auf die Black Friday Aktionsseite der deutschen Telekom. Hier findest du ebenfalls spannende Tarif-Bundles, etwa zum Galaxy S23. Mit dem Galaxy Tab A8 ist zudem ebenso ein Samsung-Tablet mit einem Preisschild von 185 Euro erstaunlich günstig zu haben.

→ Alle Black Friday Angebote der Telekom