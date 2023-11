Krups mit über 60 Prozent Rabatt: Premium Kaffeevollautomat unter 400 Euro

Ein hochwertiger Kaffeevollautomat kann – insbesondere am Black Friday – erstaunlich günstig sein. MediaMarkt liefert dir momentan nämlich ein unschlagbar gutes Angebot: Der Krups Evidence ECOdesign Kaffeevollautomat kostet jetzt nur noch 399 Euro. Der absolute Bestpreis im Netz! Mit dem Gerät brühst du dir per Knopfdruck leckere Getränke wie einen Espresso oder Cappuccino in Barista-Qualität auf. Insgesamt liefert dir die Maschine acht Heißgetränke, zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten sowie eine unkomplizierte Reinigung. Und umweltschonend ist das Ganze on top ebenfalls. Alle weiteren Informationen zu dem Vollautomaten sowie dem Black Friday Deal bei MediaMarkt bekommst du in diesem Artikel.

Leckere Heißgetränke auf Knopfdruck – Diese Vorteile liefert dir der Kaffeevollautomat

Im Angebot für 399 Euro ist dabei der Krups EA897B Evidence ECOdesign Kaffeevollautomat. Das Gerät liefert dir per Knopfdruck ganze acht verschiedene Getränkespezialitäten: Ristretto, Espresso, Lungo, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffe latte und Heißwasser für Tee. Für Spezialitäten wie den Caffe latte verfügt der Vollautomat selbstverständlich auch über ein Milchsystem. Über einen Schlauch, den du etwa in einen Tetra Pak oder ein anderes Gefäß mit Milch stecken kannst, zauberst du so im Nu feinporigen Milchschaum.

Generell punktet der Krups-Brüher mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt beispielsweise fünf wählbare Mahlgrad-Stufen des Edelstahl-Mahlwerks sowie die Möglichkeit, die Kaffeemenge anzupassen. Besonders cool: Du kannst bis zu zwei Lieblingsgetränke mit personalisierten Einstellungen einspeichern und anschließend tagtäglich genießen. Brauchst du etwa einen besonders starken Wachmacher am Morgen? Dann füge deinem Kaffee per Knopfdruck einen Schuss Espresso bei und speicher ihn dir ab. Zusätzlich kannst du ebenfalls zwei Tassen auf einmal brühen – ideal für ein leckeres Heißgetränk mit deinen Liebsten.

Mit dem Kaffeevollautomaten kannst du direkt zwei leckere Getränke auf einmal zubereiten

Espresso-Liebhaber kommen mit dem Kaffeevollautomaten ebenso auf ihre Kosten. Vom Mahlen, über das Tampen bis hin zum Brühen sowie der Extraktion – Die Maschine vereint all diese Schritte für ein besonderes Geschmackserlebnis. Der Wassertank verfügt übrigens über ein Fassungsvermögen von 2,3 Liter. In den Bohnenbehälter passen gleichzeitig rund 260 Gramm.

Gut für die Umwelt und besonders leicht zu reinigen

Der Name ECOdesign kommt bei dem Gerät übrigens nicht von ungefähr. Krups möchte mit seinem Kaffeevollautomaten nämlich zusätzlich zum leckeren Kaffee auch die Umwelt schonen. Auf unnötiges Verpackungsmaterial wird daher verzichtet. Die Verpackung selbst ist gar komplett wiederverwertbar. Selbst die Maschine besteht zu Teilen aus recyceltem Kunststoff. Die hochwertige Brühgruppe im Inneren ist zudem aus Metall gefertigt und kommt ganz ohne Plastikteile daher.

Auch ein energiekonsumierendes Display sucht man bei der Maschine vergebens. Die Steuerung geht über die Tasten am Vollautomaten aber dennoch leicht von der Hand. Gleichzeitig spart dies Stromkosten. Obendrein gibt es eine automatische Abschaltfunktion – welche du natürlich anpassen kannst – um fortlaufende Stromkosten zu reduzieren.

Brüh dir leckeren Kaffee per Knopfdruck & spare dabei Stromkosten

Ein weiterer Pluspunkt abseits der umweltschonenden Vorteile ist zudem noch die simple Reinigung. Das automatische Reinigungssystem erledigt den Großteil der Arbeit von allein und benötigt über das Jahr lediglich drei Reinigungstabletten. Den Milchschlauch kannst du des Weiteren nach dem Gebrauch ganz simpel unter heißem Wasser durchspülen.

→ Krups Kaffeevollautomat für 399 Euro

Satte 62 Prozent billiger: Dieser Black Friday Deal lohnt sich!

Und all das bekommst du am Black Friday jetzt deutlich günstiger. MediaMarkt hat den Krups Kaffeevollautomaten aktuell nämlich mit einem Rabatt von satten 62 Prozent versehen. Dadurch rutscht der Preis auf niedrige 399 Euro! Bereits ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt: Hierbei handelt es sich um das beste Angebot im Netz!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Als Kaffeeliebhaber holst du dir hiermit also einen Top-Brüher – mit leckeren Getränken, vielen Einstellungsmöglichkeiten und umweltschonenden Maßnahmen – zum verhältnismäßig kleinen Preis in deine Küche. Das Angebot gilt dabei allerdings nur noch bis zum 27. November. Schnell sein lohnt sich also.

Kaffeevollautomat geschenkt? Unser Gewinnspiel zum Krups-Brüher

Du hast Interesse am Krups Kaffeevollautomaten, aber rund um den Black Friday schon bei zu vielen anderen Schnäppchen zugeschlagen? Dann solltest du mal bei uns auf dem Instagram- oder Facebook-Kanal vorbeischauen. Wir verlosen nämlich aktuell ein Exemplar der Kaffeemaschine! Wie genau du daran teilnehmen kannst sowie alle weiteren Informationen zu dem Gewinnspiel, findest du unter anderem hier. Wir wünschen schon mal viel Glück und solltest du nicht gewinnen, kannst du bis zum 27. November (8:59 Uhr) bei MediaMarkt trotzdem noch zum halben Preis zuschlagen.

→ Zum Gewinnspiel