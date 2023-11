Starke Rabatte zur Cyber Week: Autonomer Eureka Saugroboter fällt unter 400 Euro

Nach dem Black Friday gibt’s mit der Cyber Week direkt die nächste Schnäppchen-Aktion, bei der du ordentlich sparen kannst. So gibt’s etwa beim Staubsauger- und Saugroboter-Hersteller Eureka einige tolle Angebote zu entdecken. Das Highlight ist dabei eindeutig der Eureka E10s Saugroboter samt Wischfunktion und Reinigungsstation. Dank 99-Euro-Rabatt stehen hier nämlich nur noch 379 Euro auf der Rechnung. Doch auch die anderen Geräte sind einen Blick wert.

Extra Rabatt bei Eureka – So geht’s!

Bevor wir dir den Eureka E10s Saugroboter genauer vorstellen, zeigen wir dir erst einmal, wie du dir die verschiedenen Rabatte sicherst. Dies geht nämlich super einfach: Wenn du dich bis zum 30. November auf dieser Aktionsseite für den Newsletter anmeldest, bekommst du direkt zwei nützliche Coupons. So bekommst du einen 5-Euro-Rabatt für Bestellungen ab 5,01 Euro. Gleichzeitig gibt’s auch noch einen Coupon in Höhe von 10 Euro, welcher jedoch ausschließlich bei Einkäufen über 100 Euro eingelöst werden kann. Wichtig ist: Die beiden Coupons können nicht zeitgleich benutzt werden. Für einen netten extra Rabatt, sorgen die Coupons aber natürlich dennoch. Der starke Eureka E10s Saugroboter hat hingegen seinen eigenen Rabatt in Höhe von 99 Euro, welchen du ganz einfach auf der Produktseite kopieren und später an der digitalen Kasse einlösen kannst.

→ Zur Newsletter-Anmeldung

Black Friday Deal: Autonomer Saug- und Wischroboter mit nützlicher Station

Mit dem Black Friday Rabatt bekommst du den Eureka E10s Saugroboter erstaunlich günstig. Eigentlich kostet der Haushaltshelfer 479 Euro, bis zum 27. November kannst du aber noch mal 99 Euro extra sparen. Zieht man den Rabatt ab, zahlst du so nur noch 380 Euro für das Haushaltsgerät. Für einen Saugroboter samt Wischfunktion und Station ist dies ein unfassbar guter Preis.

Und für diesen Schnäppchen-Preis bekommst du ein hochwertiges Gerät geboten. Mit einer Saugkraft von 4.000 Pa, einer guten Wischfunktion sowie der starken Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten sorgt der kleine Haushaltshelfer für saubere Böden. Dank der LiDAR-Navigation bewegt sich der Saugroboter dabei fehlerfrei durch deine Wohnung, steuert nach getaner Arbeit eigenständig die Absaugstation an und reinigt sich hier selbst. Dadurch musst du bis zu 45 Tage nicht eingreifen und kannst dich um die wichtigeren Dinge im Leben kümmern. Zu den weiteren Vorteilen zählt die 10-mm-Anhebung des Wischmopps sowie die App- und Sprachsteuerung.

→ Eureka E10s Saugroboter für 380 Euro

Alternativ zum Saugroboter kannst du dir auch Akku-Staubsauger des Herstellers zum Black Friday deutlich günstiger sichern. So kostet der Eureka AK10 Pro etwa nur noch 219,99 Euro, während du den AK10 Pet momentan schon für 179,99 Euro bekommst. In beiden Varianten bekommst du hierbei einen Top-Sauger, welcher insbesondere mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten sowie einer starken Saugkraft punkten kann. Für letzteres liefert der 450-Watt-Motor ordentlich Power. Dank verschiedenen Aufsätzen und der Möglichkeit, das Gerät in einen Handstaubsauger zu verwandeln, bist du beim täglichen Reinigen zudem überaus flexibel unterwegs. Beim Pro-Modell profitierst du zusätzlich noch von einem nützlichen Knick-Gelenk und einer Saugrohr-Erweiterung für noch mehr Flexibilität.