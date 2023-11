Black Friday Hammer: Ecovacs Premium Saugroboter jetzt zu Top-Preisen

Wer sich kompetente Hilfe im Haushalt holen möchte, kommt nicht um einen hochwertigen Saugroboter mit Wischfunktion und Ladestation umher. Der Hersteller Ecovacs gehört dabei sicherlich zu den bekanntesten Marken und liefert bei uns in Tests mit Regelmäßigkeit ab. Schon vor Black Friday kannst du dir die Premium Saugroboter jetzt deutlich günstiger schnappen. Insbesondere den Ecovacs T20 OMNI für nur noch 699 Euro solltest du dir nicht entgehen lassen.

400 Euro Rabatt: Diesen Premium Saugroboter gibt’s jetzt deutlich billiger

Der Ecovacs T20 OMNI liefert in der Kerndisziplin – dem autonomen Saugen deiner Wohnung – zu 100 Prozent ab. Die Saugstärke von 6.000 Pa kann in Kombination mit der Gummibürste selbst hartnäckige Staubkörner aufnehmen und auch Teppichböden werden effektiv gesaugt. Gleichzeitig findet sich der Saugroboter dank der smarten Hinderniserkennung und der guten Navigation hervorragend in deinen vier Wänden zurecht. Über die App und den integrierten Sprachassistenten hast du zudem stets die volle Kontrolle über den kleinen Haushaltshelfer.

Doch der Ecovacs T20 OMNI saugt nicht nur: Das Premium-Gerät verfügt zusätzlich auch über eine top Wischfunktion. Dabei sorgen zwei rotierende Wischmopps mit Abwärtsdruck auf den Boden für tolle Ergebnisse. Bei uns im Test konnte der Saugroboter sogar hartnäckige Kaffeeflecken rückstandslos entfernen. Besonders cool: Die Wischmopps können automatisch angehoben werden, etwa wenn sich das Gerät einem Teppich nähert.

Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket von der Reinigungsstation. Diese steuert der Saugroboter nach erledigter Arbeit eigenständig an und bringt sich hier auf Vordermann. Mittels einer 55 Grad heißen Moppwäsche werden so auch die Wischtücher gründlich gereinigt und anschließend per Heißluft getrocknet. Dies garantiert saubere Wischmopps und verhindert Wasserflecken auf dem Boden.

Aktuell lohnt sich der starke Saugroboter besonders. Rund um den Black Friday kannst du dir bei Amazon nämlich ganze 36 Prozent Rabatt auf den Ecovacs T20 OMNI sichern. Dadurch stehen schlussendlich nur noch 699 Euro auf der Rechnung.

Wer etwas Geld sparen möchte, kann alternativ auch zum Ecovacs T20e OMNI greifen: Dieser kostet gerade nämlich nur 649 Euro. Zum Großteil sind die beiden Modelle identisch, beim T20e musst du jedoch auf die nützliche Warmwasser-Moppwäsche verzichten.

→ Ecovacs T20e OMNI für 649 Euro

Ecovacs X2 OMNI – Schmales Gerät mit top Leistung

Mit dem Ecovacs X2 OMNI gibt’s einen weiteren Saugroboter des Herstellers am Black Friday im Angebot. Dank eines Rabatts von 21 Prozent kommst du so zum Bestpreis von 999 Euro an das hochwertige Gerät. Der Saugroboter verfügt dabei natürlich ebenfalls über eine Wischfunktion und eine Station zum Reinigen. Die Saugkraft fällt mit 8.000 Pa aber sogar noch mal stärker aus und auch beim Wischen sorgt der Roboter für ausgezeichnete Ergebnisse. Ein großer Vorteil gegenüber den anderen Modellen ist gleichzeitig das schlankere Design. Dadurch kommt der Haushaltshelfer sogar unter Möbel und saugt noch gründlicher. In Kombination mit der hervorragenden Navigation liefert der Saugroboter vollkommen ab.

→ Ecovacs X2 OMNI für 999 Euro