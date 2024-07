Aldi: 2-in-1-Akkusauger zum Top-Preis im Angebot

Das große Reinemachen ist auch im Sommer in jedem Haushalt ein Thema. Vielerorts unbeliebt, aber doch notwendig. Und damit das Säubern von Fußböden möglichst einfach von der Hand geht, eignet sich der Einsatz eines kabellosen Nass-/Trockensaugers. Den Mehrzwecksauger Tineco iFloor2 Plus, der in einem Schritt gleichermaßen saugen und wischen kann, kannst du dir jetzt im Onlineshop von Aldi zum Sonderpreis sichern.

Tineco iFloor2 Plus bei Aldi kaufen

Vom Hersteller heißt es, dass der in den Sauger integrierte Akku für bis zu 22 Minuten nutzbar ist. Das reiche, um mit einer Akkuladung die Flächen auf bis zu 80 Quadratmetern zu reinigen. Als Nutzer hast du Zugriff auf ein spezielles Tanksystem, das Schmutz- und Frischwasser voneinander trennt. Die Reinigung findet also immer mit sauberem Wasser statt. Ebenfalls praktisch: Die Bürstenwalze ist mit einer auf Knopfdruck verfügbaren Selbstreinigungsfunktion ausgestattet, was die Wartung vereinfacht. Für klebrige und hartnäckige Verschmutzungen ist ein Sport-Modus nutzbar.

Am besten geeignet ist der nur knapp fünf Kilogramm schwere Tineco iFloor2 Plus für versiegelte Böden wie Hartholz, Fliesen, Laminat, Vinyl oder Linoleum. Er ist aber auch für die Teppich-Reinigung geeignet. Im Lieferumfang ist neben passenden Bürsten ebenfalls eine Ladestation enthalten. Die Ladezeit gibt der Hersteller mit drei bis vier Stunden an. Die maximale Leistung des Stielstaubsaugers liegt bei 120 Watt, der Schallleistungspegel bei 82 dB.

Tineco iFloor2 Plus

Was kostet der 2-in-1-Sauger von Tineco?

Und der Preis? Der liegt bei Aldi ab sofort bei 179 statt 249 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) wird von dem Lebensmittel-Discounter somit um 28 Prozent unterboten. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten hinzu, eine Bezahlung ist auf Wunsch auch in drei zinsfreien Raten über Klarna möglich. Günstiger als bei Aldi kannst du den Tineco-Sauger derzeit nirgendwo kaufen, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

