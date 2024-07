Preisfehler!? Auf einmal stehen bei Amazon 72 Prozent Rabatt auf 15 Monate Microsoft 365

Nein, dieser Deal hat natürlich nichts mit dem großen IT-Ausfall weltweit zu tun, das gerade den Flugverkehr mitunter lahmlegt und teilweise auf Microsoft-Updates zurückzuführen ist. Dabei haben Freunde von Microsofts Office- und Cloud-Abo Microsoft 365 durchaus Grund zur Freude. Denn die Verlängerung ihres Abos lohnt sich gerade so sehr, wie selten sonst.

In Sachen Office-Software und Cloud-Speicher bietet dir Microsoft 365 Family das perfekte Gesamtpaket. Neben den beliebten Programmen Word, Excel und Co. ist hierbei auch ein OneDrive Cloud-Speicher von 6 TB (1 TB pro Person) inklusive. Und das Beste: Bei Amazon sicherst du dir Microsoft 365 Family und Single jetzt in verschiedenen Paketen zu absoluten Spar-Preisen.

Rechnerisch 3,07 €: Office- und Cloud-Paket viel günstiger – eine Sache musst du aber beachten

Während Microsoft für ein Jahr Microsoft 365 Family – also das Paket für bis zu 6 Nutzer – stolze 100 Euro verlangt, bist du beim aktuellen Amazon-Deal mit nur 45,99 Euro deutlich günstiger dabei. Um genau zu sein, sind es 63 Prozent Rabatt – mit eingerechnet sind dabei schon die drei Gratis-Monate, die den Plan auf 15 statt 12 Monate aufsummieren. Der Preis für den Deal entspricht am Ende knapp 3,07 Euro pro Monat, was schon echt gut für das gebotene Paket ist. Für bis zu 5 Jahre im Voraus kannst du die Lizenzcodes einlösen und dir so zum Sparpreis ein schönes Polster sichern. Wer doppelt oder dreifach kauft, sichert sich zum Beispiel 30 Monate für rund 92 Euro oder 45 Monate, also fast 4 Jahre, für 138 Euro.

Wichtig zu wissen: Dieses Angebot ist so eingestellt, dass hier eine automatische Verlängerung greift, die euch ab dem zweiten Jahr beziehungsweise dem 16. Monat theoretisch mit dem Regelpreis von 99,99 Euro berechnet würde. Die kannst du in deinem Amazon-Konto allerdings jederzeit kündigen und damit deaktivieren. Im Produktnamen ist diese Falle mit dem Passus „12 + 3 Monate mit automatischer Verlängerung“ erklärt.

Hast du außerdem Bedarf an Sicherheits-Software von McAfee oder Norton, kannst du rechnerisch sogar noch mehr sparen und kommst auf die angesprochenen 72 Prozent Rabatt gegenüber den Ursprungspreisen. Da ist diese „automatische Verlängerung“ dann nicht mit dabei.

72 Prozent Nachlass auf diese Software-Kombis – ohne automatische Verlängerung

Den Mega-Rabatt gibt es nämlich, wenn du das Office-Paket mit den Antiviren-VPN-und-Passwortmanager-Services von McAfee oder Norton kombinierst. Dann zahlst du in der Family-Version 52,99 Euro komplett für zwei Jahresabos. Microsoft 365 ist dabei wie im Solo-Deal für 15 Monate mit dabei. Wer das Abo nicht teilen mag oder muss, kann übrigens auch zur Single-Variante greifen, die ebenfalls im Angebot ist und noch ein paar Euro weniger kostet. Aber schon ab einem zweiten Nutzer rechnet sich die Family-Option. Die Deals im Überblick:

Auf die kumulierten einzelnen Preise der Pakete gibt’s in diesen Kombis bis zu 72 Prozent Rabatt. Wenn du zuschlägst, bekommst du den Lizenzcode direkt per Mail oder kannst ihn in deinem Amazon-Konto abrufen und sofort im Microsoft-Konto einlösen – wie gesagt ohne automatische und damit teurere Verlängerung. Wichtig und wie schon erwähnt: Microsoft erlaubt Lizenzcode-Einlösungen für bis zu 5 Jahre im Voraus.

Cloud-Speicher, Office und mehr: Das steckt in Microsoft 365

Das Besondere am Family-Abo ist, dass du die Lizenz mit bis zu 5 Anderen (insgesamt also 6 User) teilen kannst. Jeder der Teilnehmer hat dabei sein eigenes isoliertes Konto und jeder der Nutzer bekommt so auch den Cloud-Speicher mit 1 TB beim Microsoft-Dienst OneDrive. Das ist der wahre Star des Abos – natürlich neben den immer neuesten Software-Versionen von Word, Excel, PowerPoint, Outlook und vielem mehr.

Der Cloud-Speicher lässt sich als Backup fürs Handy oder Laptop einrichten und behält deine wichtigsten Dateien immer auf Abruf bereit. Für 365-Nutzer steht bei Excel und Word sogar die „Automatisch-Speichern-Option“ zur Verfügung. Wichtige Projekte wie Abschlussarbeiten werden dabei nach jeder Änderung direkt in der Cloud gespeichert und können faktisch nicht mehr verloren gehen.

Wenn du dir die Kosten mit 5 weiteren Personen teilst, zahlst du für das Familien-Abo pro Person sogar nur 7,66 Euro für die 15 Monate beziehungsweise zahlt jeder nur rund 51 Cent pro Monat.

Angebot könnte schnell vergriffen sein

Wie lange das Angebot bei Amazon gilt, ist nicht ersichtlich. Der Online-Gigant verrät nur, dass es sich um ein „Befristetes Angebot“ handelt. Zuletzt waren Angebote wie dieses immer rund eine Woche gültig.