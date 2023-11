Galaxy A54: Hier gibt’s das beliebte Handy für kurze Zeit unfassbar günstig zum Tarif

Rund um den Black Friday liefert dir MediaMarkt nicht nur günstige OLED-TVs, Bluetooth-Speaker und Co. – auch in Sachen Tarifen kannst du aktuell deutlich sparen. Bestes Beispiel ist dieses Tarif-Angebot zum Galaxy A54. Das beliebteste Handy unter den inside digital Lesern gibt’s bis zum 29. November nämlich erstaunlich billig im Bundle mit einem 12-GB-Tarif. Insbesondere der Effektivpreis von lediglich 3,08 Euro ist beachtlich. Wir schauen uns den Tarif-Deal genauer an.

Günstiges Tarif-Paket mit dem Galaxy A54

Bei diesem Tarif-Deal ist wirklich alles günstig – allen voran das Galaxy A54 selbst. Mit einem Gerätepreis von lediglich 49 Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) bekommst du das beliebte Samsung-Gerät nämlich preiswert zum Vertrag. Der Tarif selbst kann sich mit monatlichen Kosten in Höhe von 12,99 Euro aber ebenfalls absolut sehen lassen.

Hierfür gibt’s dann 12 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz, eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Gesurft wird dabei übrigens mit maximal 50 MBit/s. Dies sollte für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streamen absolut ausreichen. Als Anschlusspreis fallen einmalig weitere 39,99 Euro an.

Effektiv unter 4 Euro im Monat? So rechnet sich der Tarif-Deal

Um dir zu zeigen, wie günstig dieses Tarif-Angebot wirklich ist, rechnen wir den Deal ein mal durch. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem MediaMarkt-Angebot Gesamtkosten in Höhe von rund 405 Euro an. Zum Vergleich: Das Galaxy A54 kostet im Netz momentan mindestens 331 Euro. Du zahlst für den Tarif über die 24 Monate also lediglich einen Aufpreis von 74 Euro. Nicht schlecht, oder?

Gleichzeitig lohnt sich aber auf jeden Fall auch ein Blick auf den Effektivpreis. Hierfür teilen wir den Aufpreis für den Tarif (74 Euro) über die 24 Monate Vertragslaufzeit auf. Dadurch erkennt man, wie teuer der Vertrag unter Berücksichtigung des Galaxy A54 wirklich ist. Bei dem Angebot ergibt dies einen monatlichen Effektivpreis von rund 3,08 Euro. Ein absolutes Schnäppchen für das Top-Smartphone und den 12 GB Tarif!

Galaxy A54 – Darum ist das Samsung-Handy so beliebt

Das Galaxy A54 belegt nicht umsonst den ersten Platz in unserem Leser-Ranking: Das Samsung-Gerät liefert dir ein hervorragendes Gesamtpaket für den Alltag. Allen voran die kompakte Größe rund um das 6,4 Zoll Super-AMOLED-Display sorgen dafür, dass das Handy perfekt in der Hand legt. Gleichzeitig weiß der Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz aber auch technisch vollends zu überzeugen. Das Display zählte bei uns im Test ebenfalls zu den absoluten Highlights.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Für ordentlich Power sorgt währenddessen der Samsung Exynos 1380 Prozessor samt 8 GB RAM. Ein großer Pluspunkt ist zudem der 5.000 mAh starke Akku, welcher dich locker durch den Tag bringen sollte. Im Gegensatz zu vielen anderen Smartphones besitzt das Galaxy A54 auch noch einen microSD-Slot, wodurch du die verbauten 128 GB problemlos erweitern kannst. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von der guten 50-MP-Hauptkamera sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP67.

Doch aufgepasst: Der Black Friday Deal gilt nur noch bis zum 29. November. Wenn du Interesse hast, solltest du also schnell zuschlagen.

