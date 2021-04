Vodafone: Diese TV-Sender verschwinden diese Woche im Kabelnetz

In Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen werden Fernsehzuschauer ab dieser Woche auf zahlreiche TV-Sender verzichten müssen. An drei Terminen im April schaltet Vodafone Bundesland für Bundesland Pay-TV-Sender ab. Diese Woche erfolgen die ersten Abschaltungen. Im Mai folgt dann ein weiterer Termin, an dem Sender im Kabelnetz neue Frequenzen bekommen.

Diese Sender verschwinden

Am 14. April, also dem Mittwoch dieser Woche, beginnt die Abschaltung in Baden-Württemberg. Bei 8 Pay-TV-Sendern wird nur eine von zwei Auflösungen (SD oder HD) aus der Verbreitung im Vodafone-Kabelnetz genommen. Dabei handelt es sich um Discovery Channel, eSports1, NatGeo Wild, ProSieben FUN, RTL CRIME, Sony Channel und Universal TV, bei denen die SD-Variante verschwinden wird. Beim Sender Lust-Pur wird die HD-Variante abgeschaltet. Bei 20 weiteren Sendern aus dem Pay-TV-Bereich musst du fortan auf SD und HD verzichten, sprich die Sender verschwinden komplett aus dem Kabelnetz von Vodafone: Animal Planet, auto motor sport, BabyTV, BBC Entertainment, BonGusto, Classica, doxx, E! Entertainment, Extreme Sports Channel, Gute Laune TV, Jukebox, Motorvision.TV, MTV 80s, MTV Hits, MTV Live, Nicktoons, OCKO, Penthouse TV, RTL Passion und Deutsches Wetterfernsehen.

Der Kabelnetzbetreiber sollte dich bereits über die Abschaltung informiert haben, sofern du einen dieser Sender abonniert hast. Unter der Hotline-Nummer 0800-1070830 will man dir bei Bedarf auch weiterhelfen. Immerhin bietet Vodafone für jene Pay-TV-Pakete, aus denen Sender herausfallen, ein Sonderkündigungsrecht an. Vodafone warnt aber auch: Sollte das Paket Bestandteil eines 3play-Vertrages sein, der auch Internet und Telefon beinhaltet, würde auch dieser Zugang abgeschaltet.

Eine Möglichkeit, die Sender zu behalten, die Vodafone abschalten will, gibt es nach Vodafone-Angaben nicht. Allerdings hat sich der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv bereits positioniert. Allerdings: Alle Sender kann auch waipu.tv nicht bieten. Lediglich Motovision TV, Bon Gusto, Gute Laune TV, MTV und auto motor sport findest du im Perfect-Plus-Paket des Anbieters

Aus für Internationale Sender und SD-Varianten im Vodafone Kabelnetz

Übrigens: Auch wenn Pay-TV-Sender abgeschaltet werden: Der bekannteste Pay-TV-Sender Sky ist nicht betroffen. Es geht lediglich um die oben genannten Sender, die du einst beim Vodafone-Vorgänger Unitymedia abonnieren konntest. Du brauchst also keine Sorge zu haben, dass deine Sky-Sender künftig verschwinden.

Nach der Abschaltung in Baden-Württemberg am 14. April folgt Hessen am 28. April. Zuletzt verschwinden die genannten Sender in Nordrhein-Westfalen am 30. April.

Sender-Neusortierung am 26. Mai

In den drei genannten Bundesländern wird Vodafone zahlreiche Sender im Kabelnetz auf neue Kanäle legen. Das betrifft auch Sender von Sky, aber auch andere Kanäle. Receiver von Vodafone und Unitymedia, wie etwa Horizon sowie die Sky-Receiver werden die neue Senderlisten am 26. Mai automatisch einlesen. Andere Receiver oder Fernseh-Geräte, die direkt am Kabelnetz hängen, werden einen Sendersuchlauf benötigen. Möglicherweise musst du danach auch deine Favoritenlisten neu erstellen.

