Das Galaxy S25 Ultra ist Samsungs absolutes Top-Smartphone. Leistungsstark, ein großes, hochauflösendes Display und vieles mehr machen das Oberklassen-Gerät zu einer tollen Wahl für alle, die wirklich das Beste wollen. Passend dazu schnürt Vodafone jetzt ein geniales Angebot rund um das Galaxy S25 Ultra. Der Rabatt auf den Monatspreis ist bereits cool, zusätzlich gibt’s mit den Galaxy Buds 3 Pro aber auch noch In-Ears von Samsung geschenkt dazu.

Galaxy Buds 3 Pro geschenkt?! So funktioniert die Vodafone-Aktion

Die Vodafone-Aktion ist wirklich so simpel wie sie klingt: Wer bis zum 4. Juni ein Tarif-Bundle mit dem Galaxy S25 Ultra bei Vodafone abschließt, bekommt tatsächlich Galaxy Buds 3 Pro geschenkt dazu. An den einmaligen Gerätekosten oder dem Monatspreis ändert sich dadurch nichts – die In-Ears gibt’s also echt komplett gratis on top! Allerdings wirklich nur noch bis einschließlich des 4. Juni, also sehr kurze Zeit.

Alles, was du dafür tun musst, ist dich mit deinem neuen Galaxy S25 Ultra (sobald es angekommen ist) bis spätestens dem 18. Juni, auf dieser Aktionsseite zu registrieren. Schon gehören die Samsung-Kopfhörer dir. Versandkosten oder Ähnliches fallen hierfür keine an.

Und das Beste: Das ist nicht die einzige Vodafone-Aktion, von der du aktuell profitierst.

Zusätzlich: Vodafone-Tarife ebenfalls günstiger

Denn bis einschließlich des 4. Juni streicht Vodafone auch die Grundgebühr seiner Tarife klein. Dies betrifft nicht nur SIMonly-Verträge, sondern ebenso Bundles wie eben jenes Samsung-Paket samt kostenloser Galaxy Buds 3 Pro.

Nehmen wir als Beispiel mal den GigaMobil M Tarif mit 50 GB 5G-Datenvolumen, Allnet-Flat und allen weiteren Vorteilen, die man von Vodafone gewohnt ist. Schließt du diesen mit einer 24-monatigen Laufzeit im Galaxy S25 Ultra Bundle ab, hättest du bis vor Kurzem noch über 100 Euro im Monat zahlen müssen. Jetzt sind es immerhin nur 75,74 Euro – und die Galaxy Buds 3 Pro im Wert von deutlich über 100 Euro gibt’s ja auch noch umsonst on top. Zusätzlich kommt noch ein Gerätepreis von einem Euro sowie 9,98 Euro Versandkosten fürs Samsung-Smartphone auf dich zu. Der Anschlusspreis wird hingegen gestrichen.

Nur das Beste von Samsung: Galaxy S25 Ultra & Galaxy Buds 3 Pro

Klar, über 70 Euro im Monat ist nicht wenig Geld. Dafür bekommst du neben einem top 5G-Tarif im starken Vodafone-Netz aber auch gleich zwei der besten Samsung-Geräte auf dem Markt. Allen voran das Galaxy S25 Ultra ist das absolute Flaggschiff des beliebten Herstellers, welches bei uns im Test insbesondere mit der guten Leistung (Snapdragon 8 Elite Prozessor; 8 GB RAM) sowie dem schicken 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Display (Quad-HD+-Auflösung; variable Bildwiederholrate bis 120 Hz) punkten konnte. Auch die Triple-Kamera mit maximal 200 MP wird für Hobbyfotografen ein echter Pluspunkt sein, genauso wie die verbauten 256 GB Speicher.

Samsung Galaxy S25 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß

Marktstart Januar 2025 Gewicht 218 g

Hinzu kommen dann noch die Galaxy Buds 3 Pro – ein weiteres Top-Modell von Samsung. Auch die konnten wir übrigens bereits testen. Für mehr Infos schau also gerne mal in unserem Testbericht vorbei.

