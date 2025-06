Tesla am Ende? Trump-Schock für Elon Musk Michael Büttner 3 Minuten

In der vergangenen Nacht hat sich ein Social-Media-Gewitter entladen, was dem reichsten Mann der Welt zeitweise satte 35 Milliarde Dollar geklostet hat. Dabei ging es zum Start nur um eine Kritik an einem Gesetz. Doch dann kippt die "Diskussion".