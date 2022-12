Sky Deutschland am Ende? Verkauf steht bevor

Sechs Wochen ist es her, dass erste überraschende Gerüchte aufkamen, Sky Deutschland könnte vor einem Verkauf stehen. Jetzt berichtet das Medienmagazin DWDL.de, dass die Veräußerung viel schneller über die Bühne gehen könnte als zunächst angenommen. Möglicherweise noch im laufenden Kalenderjahr sei mit einem Abschluss der laufenden Verhandlungen zu rechnen. Offenbar hat Noch-Eigentümer Comcast in den vergangenen Monaten viel eifriger mit möglichen Käufern verhandelt als bisher gedacht.

Übernimmt 1&1 das Sky-Angebot in Deutschland?

Wer genau die möglichen Interessenten sind, weiß auch DWDL.de nicht zu berichten. Am wahrscheinlichsten sei eine Übernahme durch die im Westerwald beheimatete United Internet AG. Die Muttergesellschaft der hierzulande bekannten Internet- und Mobilfunkmarke 1&1 hätte nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch einen stichhaltigen Grund, tiefer ins TV-Geschäft einzusteigen. Zwar bietet 1&1 schon heute IPTV-Dienste an, die Inhalte von Sky würden aber erst so richtig die Möglichkeit schaffen, ein sogenanntes Triple-Play-Angebot aufzubauen. Also eine Offerte, bestehend aus Internet, Mobilfunk und Fernsehen.

Offiziell bestätigen will man bei United Internet eine Übernahme von Sky Deutschland nicht. DWDL.de berichtet von einem knappen Dementi, das auf Anfrage aus Montabaur übermittelt worden sei. Das muss aber nichts heißen, denn während laufender Verhandlungen werden in der Regel grundsätzlich keine Wasserstandsmeldungen von beteiligten Unternehmen herausgegeben. Fairerweise muss man an dieser Stelle dann aber auch darauf verweisen, dass in den zurückliegenden Wochen auch Unternehmen wie die Deutsche Telekom und ProSiebenSat.1 aufkeimende Gerüchte dementiert hatten, sie könnten an einer Übernahme von Sky interessiert sein.

Was wird aus den TV-Rechten von Sky?

Abzuwarten bleibt derweil, wie es mit Sky Deutschland nach einer Herauslösung aus der auch in Großbritannien und Italien tätigen Sky Group weitergehen könnte. Denn der eigentliche Vorteil der Gruppe ist es, neue Film-, Serien und Sportrechte gemeinsam für mehrere Märkte einkaufen zu können. Ob dies Sky Deutschland nach einem Verkauf auch in Zukunft noch so einfach möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Ebenso die Frage, ob Eigenproduktionen wie „Das Boot“ oder „Babylon Berlin“ weitere Fortsetzungen bekommen. Und fraglich ist natürlich auch, ob Sky mit einem neuen Eigentümer weiter so stark wie bisher auf Sport im Pay TV setzt.

Und nicht zuletzt muss auch die Frage beantwortet werden, ob der Name „Sky“ nach einem Verkauf überhaupt noch verwendet werden darf. Das Streamingangebot des Unternehmens trägt bereits seit Mitte des Jahres den Namen Wow. Dass aus Sky Ticket ein Angebot wurde, das namentlich überhaupt keinen Bezug mehr zu Sky hat, sorgte damals für große Verwunderung. Jetzt könnte dieser Schachzug ein halbes Jahr später plötzlich Sinn ergeben.

Jetzt weiterlesen Sky: 2022 findet mit spektakulären Neuerungen ein Ende