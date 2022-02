„mobilcom-debitel“ vor dem Aus

Hinter der Marke mobilcom-debitel steht schon lange die freenet AG. Sie hat nun angekündigt, ihr Markenportfolio zu konsolidieren. Das Ziel: Sie will ihre Dachmarke „freenet“ stärken und die Bekanntheit auszubauen. Deswegen wird die Hauptmarke mobilcom-debitel künftig ebenfalls den Namen freenet tragen. Der Name mobilcom-debitel verschwindet komplett. Freenet will sich mit diesem Schritt „künftig noch wahrnehmungsstärker als Digital-Lifestyle-Anbieter für den Privatkunden zu positionieren“

freenet will Markenstruktur straffen

7,2 Millionen Kunden zählt die freenet AG alleine im Bereich Mobilfunk. Doch die freenet AG bietet längst mehr als nur reine Handyverträge an. Neben den Produkten in den Bereichen Mobilfunk bietet die freenet AG auch Internet, TV–Entertainment, digitale Services und der passenden Hardware an. Auch Gravis gehört zur freenet-Gruppe – genau so wie Media Broadcast als Betreiber von TV-Übertragungen wie für das DVB-T-Angebot freenet TV. Auch der Streaming-Dienst waipu.tv gehört zu der Firmengruppe. Mit dem Dienst beliefert man sogar Wettbewerber O2.

Mit dem Markenwechsel setzt das Unternehmen auf mehr Stringenz in der Kommunikation, wie es von dem Anbieter heißt. Das Ziel ist auch und eine leichter verständliche Struktur des Produktportfolios. „freenet ist mehr als Mobilfunk. Wir stehen für ein einfaches, digitales Leben und erleichtern Menschen ihren digitalen Alltag“, sagt Susanne Boldt, Leitung Marketing und Digitales bei der freenet AG. Somit werde die Neuaufstellung zur wichtigsten Markentransformation seit dem Zusammenschluss von mobilcom und debitel. „Mit freenet nutzen wir unsere einprägsame und plakative Marke, an die sich Kunden besser erinnern“, so Boldt.

Bereits heute erreiche die Marke freenet laut Marktforschung eine Bekanntheit von rund 90 Prozent. „Mit der Dachmarke freenet, gepaart mit unserem Werbepartner Dieter Bohlen, erzielen wir eine größere Präsenz mit höherem Werbedruck“, hofft Boldt. Mit den Namensbestandteilen mobilcom und debitel verschwinden aber auch zwei Marken, die in den vergangenen Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Prägend war hier wohl vor allem auch eine Werbekampagne der Telekom mit Manfred Krug, in der man gar von der „Mogelcom“ sprach.

mobilcom-debitel verschwindet aus dem Straßenbild

Insgesamt betreibt mobilcom-debitel 550 eigene Shops in Shopping-Centern und Fußgängerzonen. Auch hier wird sich das Erscheinungsbild mit der Aufgabe der Marke mobilcom-debitel ändern. Schon bis Juli wird ein Großteil der 550 eigenen Shops umgestaltet sein. Tests im Januar mit temporär freenet-gebrandeten Shops hätten deutlich bessere Erkennungswerte und sehr positive Kundenreaktionen gezeigt. Darüber hinaus werden bis Sommer alle Werbe- und Informationsmaterialien auf die neue Marke und Farbwelt umgestellt. Parallel erfolgt die Neugestaltung der digitalen Kanäle.

Das Logo der freenet bleibt unverändert. Dass Kunden oder Interessenten durch den Wechsel den Anschluss zum Anbieter verlieren, glaubt man nicht. Insgesamt liege das Erscheinungsbild der Marken freenet und mobilcom-debitel bereits jetzt schon nah beieinander und bewege sich in derselben Farbwelt.

„Endverbraucher verbinden mit mobilcom-debitel heute bereits die Farbe Grün“, heißt es von freenet. Diese Farbe spielt auch weiterhin im werblichen Auftritt eine große Rolle, jedoch wird der dunkle Blauton für freenet künftig präsenter sein.