DSL: Neuer Anbieter startet mit 100 MBit/s ohne Mindestlaufzeit

Wie schon bei freenet Funk und freenet Internet per LTE ist auch freenet Internet per DSL nur per App buchbar. Diese Besonderheit ist eines der Markenzeichen der Tarifschiene von freenet, die darauf ausgelegt ist, es dir als Kunden so einfach und flexibel wie möglich zu machen. Und genau so ist auch der neue DSL-Tarif von freenet zu verstehen. Es gibt keine Tarif-Optionen, keine verschiedenen Tarifklassen und vor allem keine langen Laufzeiten. Der Tarif ist monatlich kündbar. Eine echte Besonderheit auf dem Markt.

100 MBit/s DSL für unter 30 Euro

Der Anschluss kostet monatlich 29,99 Euro. Hinzu kommt eine einmalige Anschlussgebühr von weiteren 29,99 Euro, die ebenfalls im Vergleich zum Wettbewerb sehr günstig ist – vor allem angesichts der Laufzeit. Der Anschluss hat einen Downstream von bis zu 100 Mbit/s und einen Upstream von bis zu 40 Mbit/s. Laut Tarifdatenblatt liegen die garantierten Minimalwerte bei 54 Mbit/s im Down- und 20 Mbit/s im Upstream. Daraus ergibt sich auch, dass freenet dir keinen Anschluss schalten wird, wenn dein Anschluss diese Werte nicht erreichen kann, du also beispielsweise nur 50 Mbit/s bekommst. Das bestätigte uns ein Sprecher des Unternehmens. Kunden, die keinen DSL-Anschluss bekommen können, verweist freenet auf ein ähnlich gelagertes Angebot, das per LTE realisiert wird.

Ungewöhnlich auf dem deutschen Markt: Der Anschluss beinhaltet keinerlei Telefonie-Dienstleistung. Es ist keine Telefonleitung und keine Telefonnummer enthalten. Die Telefonie kann auch nicht hinzugebucht werden. Da aber ohnehin das Festnetz für viele keine Rolle mehr spielt, sollte das zumindest bei einem Teil der DSL-Nutzer zu vernachlässigen sein. Immer wieder suchen Kunden sogar gezielt nach solchen Anschlüssen.

Router und Modem nicht enthalten

Wichtig: Das Angebot beinhaltet keinen Router. Diesen solltest du idealerweise schon besitzen. Alternativ kannst du die FritzBox 7530 AX bei freenet DSL für 149,99 Euro kaufen. Wenn dieser Router für dich der richtige ist, ist der Preis unter den günstigsten Angeboten im Markt. Du kannst aber auch jede andere FritzBox oder einen anderen DSL-Router verwenden. Es muss aber ein DSL-Modem verbaut sein. Bezahlen kannst du Freenet DSL klassisch per Lastschrift oder über Paypal.

Preislich setzt sich freenet Internet mit diesem neuen DSL-Angebot an die Spitze der Tariftabellen. Aktuell ist lediglich DeutschlandSIM von Drillisch günstiger, weil man dir den Vertrag sechs Monate lang für jeweils 9,99 Euro anbietet. Dafür bist du deutlich unflexibler, da die Mindestvertragslaufzeit hier bei zwei Jahren liegt.

