O2 bald teurer als Telekom & Vodafone: Massive Preiserhöhung angekündigt

„Wir erweitern unser O2 Mobile Portfolio um einen neuen Tarif für Viel-Surfer“, heißt es in der Pressemitteilung der Telefónica Deutschland. Während man hier von einem „unbeschwerten Netzerlebnis“ und „einem hochattraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis“ spricht, erhöht man an anderer Stelle im Portfolio so massiv, wie man es auf dem deutschen Mobilfunkmarkt selten gesehen hat.

O2-Flatrate künftig teurer als Telekom & Vodafone

Der unlimitierte O2 Mobile Unlimited Max, eine Flatrate für alle Telefonate, SMS und Daten per LTE und 5G mit bis zu 500 Mbit/s in Deutschland und der gesamten EU (hier per Fair Use gedrosselt) ist bisher für 62,99 Euro monatlich zu haben. Gestartet war der Tarif einst bei etwa 50 Euro monatlich. Ab 5. Juli wird dieser Preis für Neukunden auf stolze 99,99 Euro steigen. Das sind 37 Euro mehr als heute, was einer Preissteigerung von fast 60 Prozent entspricht. Zum bisherigen Preis von 62,99 Euro gibt es nur noch den neuen Tarif O2 Mobile XL mit monatlich 280 GB. Das sollte für die meisten Kunden fairerweise auch ausreichen.

Mit dem neuen Preis für die unlimitierte Flatrate ist O2 sogar teurer als die beiden großen Mitbewerber Telekom und Vodafone. Die vergleichbaren Tarife bei den Mitbewerbern kosten etwa 80 bzw. 85 Euro. Bis Anfang Juli kannst du den Tarif übrigens noch zum alten Preis von 62,99 Euro abschließen – wahlweise mit einem Monat oder zwei Jahren Laufzeit.

Auch freenet von Preiserhöhung betroffen

Die Preiserhöhung betrifft nicht nur O2-Kunden direkt. Ganz offensichtlich hat Telefónica Deutschland auch die Preise für die Vorleistungen für andere Anbieter angehoben. So heißt es in einer E-Mail an die Kunden von freenet Funk: „Aufgrund von deutlich steigenden Preisen für die Vorleistungen standen wir vor der Wahl, die Preise anzuheben oder ein Datenlimit einzuführen.“ Bei freenet hat man sich aber dagegen entschieden, die Preiserhöhung an die Kunden weiterzugeben.

„Wir haben uns dagegen entschieden, den Preis für unseren Unlimited-Tarif massiv zu erhöhen“, sagte ein freenet-Sprecher im Gespräch mit inside digital. Stattdessen müsse man aber die maximal mögliche Datenrate von bisher theoretisch 225 MBit/s auf künftig 15 Mbit/s reduzieren. „Erfahrungsgemäß wird das für den Großteil unserer Kunden weiterhin ausreichen“, so freenet weiter. Man verwies darauf, dass Kunden, die ihren Unlimited-Tarif nicht pausieren oder auf den 1-GB-Tarif umstellen, zudem die bisherige Datenrate von 225 MBit/s behalten werden. Bestehende Kunden wurden bereits über die Änderung per E-Mail informiert.

Auch den Tarif freenet Internet, der einst als DSL-Ersatz positioniert wurde, habe man anpassen müssen. Statt 1.000 GB mit bis zu 225 Mbit/s für 29,95 Euro gibt es nun nur noch 15 Mbit/s für 34,95 Euro monatlich – dafür aber unlimited.

